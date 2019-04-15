«Межрайонный турнир по шахматам памяти Б.П.Вёрстова»

14 апреля в Читальном Зале Центральной библиотеки г.Новый Оскол состоялся XI-й открытый блицтурнир по шахматам, посвящённый памяти Бориса Петровича Вёрстова (16.03.1935г. – 12.04.2008г.).

39 шахматистов из г.Алексеевка, г.Белгород, г.Бирюч, г.Валуйки, пгт. Вейделевка, пгт. Волоконовка, г.Новый Оскол, г.Старый Оскол, г.Шебекино собрались в этот день, чтобы почтить память первого руководителя Новоосокльского шахматного клуба «Белая ладья».

Играли по Швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени 10 минут до конца партии каждому участнику.

В результате, набрав 7,5 очков из 9 возможных, первое место в турнире занял Олег Ковалёв (г.Старый Оскол). На втором месте расположился Сергей Герасименко (г.Новый Оскол) который набрал 7 очков. Сразу три участника набрали по 6,5 очков. Лучшие дополнительные показатели вывели на третье место Виталия Полухина (г.Старый Оскол).

Участники, занявшие первые три места, награждены грамотами и медалями от Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики Новооскольского городского округа. Победителю вручили Кубок.

Лучший результат среди ветеранов показал Вячеслав Хавнских (г.Шебекино) – 6 очков. Он получил приз от шахматного клуба «Белая ладья».

С.Гончарук – главный судья соревнования