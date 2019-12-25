«Межрайонный турнир памяти Н.Ф.Ватутина»

Межрайонный турнир по шахматам, посвящённый 118-й годовщине со дня рождения генрала Армии, Героя Советского Союза Н.Ф.Ватутина, который прошёл в шахматном клубе города Валуйки, собрал 36 участников из 7 районов Белгородской области. Соревнования проходили по швейцарской системе в 9 туров. Контроль времени 15 минут до конца партии каждому участнику.

Пройдя весь турнир без поражений и сыграв между собой вничью Сергей Фетисов (г.Бирюч) и Сергей Герасименко (г.Новый Оскол) набрали по 8,5 очков. Дополнительные показатели вывели на первое место Фетисова.

Василий Детков (г.Валуйки) с семью очками замкнул тройку призёров.

Победитель и призёры межрайонного шахматного турнира награждены кубками, грамотами и ценными призами. Награждение проводил начальник упраления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Валуйского городского округа Александр Широков.

С.Гончарук - главный судья соревнования