Межрайонный турнир на Кубок Освобождения

14 января в малом зале ДК и С состоялся межрайонный турнир по быстрым шахматам на Кубок Освобождения, посвященный 74 годовщине со дня Освобождения г. Валуйки от немецко – фашистских захватчиков (19.01.1943г.). Турнир прошел по швейцарской системе по правилам ФИДЕ с контролем времени 15 минут на партию каждому участнику и продолжался более 4 часов. В турнире приняли участие 19 шахматистов разных возрастов и спортивных разрядов городов Валуйки и Валуйского района, Алексеевки, Бирюча. Белгорода. После семи запланированных туров определились призеры. 14 января в малом зале ДК и С состоялся межрайонный турнир по быстрым шахматам на Кубок Освобождения, посвященный 74 годовщине со дня Освобождения г. Валуйки от немецко – фашистских захватчиков (19.01.1943г.). Турнир прошел по швейцарской системе по правилам ФИДЕ с контролем времени 15 минут на партию каждому участнику и продолжался более 4 часов. В турнире приняли участие 19 шахматистов разных возрастов и спортивных разрядов городов Валуйки и Валуйского района, Алексеевки, Бирюча. Белгорода. После семи запланированных туров определились призеры. По 6 очков набрали три участника. По дополнительным показателям победителем турнира стал международный мастер из Лисичанска (Украина), гость турнира Николай Юшинов. На втором месте опытный турнирный боец из Бирюча Сергей Фетисов. На третьем месте молодой шахматист из Валуек Сергей Сотников. А. Широков, начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города и района наградил грамотами и подарками призеров соревнования. Кубок вручен победителю турнира. От шахматного совета клуба всем троим также вручены журналы « Шахматное обозрение – 64». Судья соревнований, член шахматного совета клуба Р. Нуруллин 17.01.2017г.