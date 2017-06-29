«Межрайонный шашечный турнир в Волоконовке»

25 июня в п.Волоконовка, в городском парку культуры и отдыха, в летнем кафе «У Ксюши» состоялись командные соревнования по русским шашкам, посвящённые Дню Российской молодёжи.

В результате первое место заняла команда Новоосокльского района, на втором месте команда п.Волоконовка. Замкнула тройку призёров команда сельских поселений муниципального района «Волоконовский район».

После командных соревнований состоялся турнир по русским шашкам «Быстрые шашки». Играли по круговой системе с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику. В этом турнире первое место занял Нагорский Леонид (п.Волоконовка), который набрал 8 очков из 9 возможных не проиграв ни одной партии. На втором месте Юсубов Мурвалат (с.Великомихайловка, Новооскольский район). Он набрал 7 очков.

Сразу трое участников набрали по 5,5 очков. Дополнительные показатели вывели на третье место Лотышева Сергея (п.Волоконовка).

В турнире среди школьников победил Майоров Никита (п.Волоконовка). На втором месте Филярский Денис (п.Волоконовка), на третьем Заболоцкий Олег (п.Волоконовка).

Победители и призёры соревнований награждены грамотами и ценными призами от спорткомитета п.Волоконовка.

Андриянов А.П. – главный судья