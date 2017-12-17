«Межрайонный шахматный турнир памяти Н.Ф.Ватутина»

16 декабря в городе Валуйки, во Дворце культуры и спорта, состоялся очередной, традиционный, отрытый межрайонный турнир по шахматам, который был посвящённый 116-й годовщине со дня рождения генерала армии, Героя Советского Союза Николая Фёдоровича Ватутина.

Перед началом турнира перед собравшимися любителями древней и мудрой игры выступил с приветственным словом начальник Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» Александр Широков.

Отрадно отметить, что с каждым годом количество участников соревнования неуклонно растёт. В этом году в соревновании приняло участие 32 ведущих шахматиста из г.Валуйки, г.Шебекино, г.Бирюч, г.Новый Оскол, пгт. Вейделевка, Валуйского, Красногвардейского, Вейделевского и Новооскольского районов.

Турнир проводился по Швейцарской системе в девять туров с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику. Играли по правилам вида спорта «Шахматы», которые утверждены приказом министерства спорта РФ от 17 июля 2017 года №654. Жеребьёвка проводилась с использованием компьютерной программы «Swiss Master 5.5».

Семь партий выиграл и две свёл вничью. Такой результат показал Леонид Сизиков (г.Валуйки). На финише в его активе 8 очков из 9 возможных. Он уверенно занял первое место.

Второй призёр Сергей Фетисов (г.Бирюч), хоть и отстал на пол очка, но ему пришлось испытать горечь поражения от победителя в пятом туре. Замкнул тройку призёров, набрав 6,5 очков – Виталий Воронков (пгт. Вейделевка).

Хочется сказать несколько хороших слов в адрес Виталия. Он обучает шахматам вейделевских детей, некоторые из которых ещё не ходят в школу. Также если кто хочет постигнуть неисчерпаемую тайну шахмат, может посетить виртуальную школу шахмат, созданную Виталием для обучения всех желающих игре в шахматы. Достаточно набрать в поисковике русскими буквами /виртуальная школа шахмат от Виталлия Воронкова/ и вы найдёте этот сайт. Название сайта: https://schoolchess.ru/.

Сам турнир прошёл в тёплой, дружественной обстановке. Для всех участников соблюдение девиза: «Главное не победа, а участие!» стояло на первом месте, поэтому не было конфликтных ситуаций.

Призёры соревнования награждены грамотами и ценными призами, а также свежими номерами журнала «64-Шахматное обозрение». Победитель из рук Александра Широкова получил кубок.

С.Гончарук – главный судья соревнования