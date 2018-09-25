«Межрайонный шахматный турнир памяти М.Б.Какало»

23 сентября в п.Волоконовка, на правом берегу реки Оскол, в парковой зоне, в кафе «У Ксюши», состоялся межрайонный шахматный турнир, посвящённый памяти председателя Волоконовского шахматного клуба Какало Михаила Борисовича.

В соревновании приняло участие 34 шахматиста из г.Алексеевка, г.Бирюч, г.Валуйки, п.Волоконовка, г.Калуга, г.Новый Оскол, г.Шебекино, Алексеевского, Волоконовского, Новооскольского и Красногвардейского районов.

Соревнование проходило по Швейцарской системе в семь туров. При жеребьёвке использовалась компьютерная программа «Swiss Master 5.5». Контроль времени 15 минут до конца партии каждому участнику.

Соревнование проходило в острой и бескомпромиссной борьбе. Никому из участников не удалось избежать горечи поражения. Уже в первом туре сенсационно проиграли менее именитым соперникам Василий Заболоцких (п.Волоконовка), Сергей Фетисов (г.Бирюч) и победитель соревнования.

В результате, первое место, набрав 6 очков из 7 возможных, занял Вячеслав Хованских (г.Шебекино). Сразу трое участников набрали по 5,5 очков. Лучший коэффициент Бухгольца вывел на второе место Николая Денисова (г.Калуга). Замкнул тройку призёров победитель прошлогоднего соревнования Леонид Сизиков (г.Валуйки), который участвует в традиционном турнире памяти М.Какало уже шестой раз из 6!

Победитель и призёры награждены грамотами и ценными призами, которые предоставило Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации муниципального района «Волоконовский район».

Также грамотами и призами награждены следующие шахматисты: Александр Якименко (с.Ливенка, Красногвардейский район) – «За лучший результат среди самых возрастных участников (старше 70 лет)», Вячеслав Лихтин (п.Волоконовка) – «За лучший результат среди Волоконовских шахматистов», Лилия Новикова (г.Шебекино) – «За лучший результат среди женщин», Никита Майоров (п.Волоконовка) – «За лучший результат среди школьников», Лев Марков (п.Волоконовка) – «За волю к победе».

Безукоризненно выполнил свою работу секретарь соревнования Сергей Гончарук (г.Новый Оскол).

Андриянов А.П. – главный судья соревнования