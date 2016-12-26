«Межрайонный шахматный турнир»спорта города Валуйки состоялся открытый межрайонный шахматный турнир, посвящённый 115-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза, генерала Армии Н.Ф.Ватутина.

В соревновании приняло участие 27 ведущих шахматиста из г.Белгород, г.Валуйки, г.Губкин, г.Шебекино, г.Бирюч, г.Новый Оскол, Валуйского, Красногвардейского и Новооскольского районов.

Играли по Швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 25 минут до конца партии каждому участнику.

Первое место уверенно занял международный гроссмейстер Александр Иванов (г.Белгород). Он набрал 8 очков из 9 возможных, не проиграв при этом ни одной партии.

На втором месте Сергей Кузнецов (г.Валуйки) – 6,5 очков. Замкнул тройку призёров Сергей Фетисов (г.Бирюч) – 6 очков. Победитель и призёры награждены кубками и грамотами от Управления по физической культуре, спорту и молодёжной политики администрации муниципального района «город Валуйки и Валуйский район».

Грамотами отмечены ещё два участника – Сергей Богданов (г.Валуйки) – 6 очков и Иван Сумароков (г.Шебекино) – 5,5 очков, которые заняли четвёртое и пятое место.

С.Гончарук – главный судья соревнования