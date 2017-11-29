26 ноября в Читальном Зале Центральной районной библиотеки города Новый Оскол состоялся межрайонный блицтурнир «Дружба» по шахматам. Новооскольская Земля гостеприимно встречала шахматистов из городов Алексеевка, Шебекино и Старый Оскол.

В соревновании приняло участие 21 человек. Играли по Швейцарской системе в 9 туров, с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику. Жеребьёвка проводилась с использованием компьютерной программы «Swiss Master 5.5».

В результате первое место, набрав 7,5 очков, занял Игнат Наконечный (г.Старый Оскол). По 7 очков набрали сразу два участника – Виктор Безгин (г.Старый Оскол) и Анатолий Сязин (г.Старый Оскол). Дополнительные показатели вывели на второе место Виктора. Анатолий замкнул тройку призёров.

Победитель награждён Кубком, медалью и дипломом первой степени. Участники, занявшие второе и третье место, награждены медалями и дипломами соответствующих степеней, которые предоставил Отдел по физической культуре и спорту Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новооскольского района. Также победитель и призёры получили призы от шахматно-шашечного клуба «Белая ладья».

Приз от шахматно-шашечного клуба «Белая ладья» получил и самый старейший участник соревнования. Им оказался 86-летний Александр Водопьянов (г.Новый Оскол).

Лучший результат среди новооскольцев показал Сергей Герасименко, который в партии последнего тура, когда у него на часах было больше трёх минут, а у его соперника оставались считанные секунды, сделал невозможный ход и проиграл партию. В итоге у него 6,5 очков и «чистое» четвёртое место.

Для участников очередного турнира в читальном зале была организована книжная выставка «Живет и здравствует мудрейшая игра», на которой была представлена литература, адресованная всем тем, кто готов бросить домашний уют и увлечься шахматными баталиями. Библиограф Центральной библиотеки Коваленко И.А представила литературу, как начинающим любителям шахмат, так и профессионалам. Здесь же был проведен обзор литературы рекомендующей как, повысить свое мастерство и добиться высоких результатов.

С.Гончарук – главный судья соревнования