7-8 октября в Алексееском шахматно-шашечном клубе им. Б.В.Синева прошел традиционный межобластной мемориал памяти Н.А.Кустова по быстрым шахматам. В соревнованиях приняли участие 52 шахматиста из Белгородской и Воронежской области.

Победителем соревнований стал Алексей Костин, международный мастер из г.Воронежа, набравший 7,5 очков из 9.

2-3 места поделили алексеевец, (кмс) Павел Собина и (кмс) Евгений Клементов (г.Воронеж), набравшие по 7 очков.

Среди ветеранов лучшие результаты у Петроса Погосяна (Алексеевский район), 2-3 места поделили Николай Смехнов (Н.Оскол) и Вячеслав Хованских (г.Шебекино).

Среди женщин на 1 место вышли Ирина Титаренко (г.Воронеж), На 2 месте Полина Моисеева (Ст.Оскол).

У школьников лучшими стали Илья Лоскутов (Белгород), Александр Демьяненко (Алексеевка) и Александр Шебалин(Рамонь).

Поздравляем победителей и призеров!