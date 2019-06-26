Ежегодно 23 июня во всём мире отмечается Международный Олимпийский день, в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде.

В Читальном Зале Центральной библиотеки города Новый Оскол состоялся блицтурнир по шахматам.

Играли по круговой системе с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику.

Выиграв все партии, победителем соревнования стал Сергей Гончарук. На два очка отстали второй и третий призёры. По личной встрече на втором месте обосновался Леонид Мирошников. Иван Скурятин замкнул тройку призёров.

Победитель и призёры награждены грамотами. Надежда Спесивцева вручили грамоту за лучший результат среди женщин. Сладкий приз получил самый юный участник Данил Грунин.

О.Новикова – секретарь соревнования