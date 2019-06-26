«Международный Олимпийский день»

Опубликовано ср, 26/06/2019 - 20:02 пользователем Маслова Ирина

   Ежегодно 23 июня во всём мире отмечается Международный Олимпийский день, в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде.

   В Читальном Зале Центральной библиотеки города Новый Оскол состоялся блицтурнир по шахматам.

   Играли по круговой системе с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику.

   Выиграв все партии, победителем соревнования стал Сергей Гончарук. На два очка отстали второй и третий призёры. По личной встрече на втором месте обосновался Леонид Мирошников. Иван Скурятин замкнул тройку призёров.

   Победитель и призёры награждены грамотами. Надежда Спесивцева вручили грамоту за лучший результат среди женщин. Сладкий приз получил самый юный участник Данил Грунин.

                          О.Новикова – секретарь соревнования

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