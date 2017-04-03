Международный мемориал по быстрым шахматам памяти Бориса Васильевича Синева.

В минувшие выходные в шахматно-шашечном клубе им. Б.В.Синева г.Алексеевка, прошел традиционный Международный мемориал памяти Синева Бориса Васильевича (фронтовика, учителя, шахматиста).

В этом году турнире приняли участие 78 участников из Белгородской, Воронежской, Харьковской областей, а также из Донецкой Народной Республики.

Шахматисты сражались по швейцарской системе в 9 туров с контролем времени - 25 минут каждому участнику до конца партии.

Открыли соревнования главный судья и организатор турнира Бандурин Александр Васильевич, представитель управления спорта алексеевского района Першин Сергей Николаевич, председатель БРОО "Федерация шахмат", гроссмейстер Иванов Александр Александрович, алексеевский поэт, ветеран и шахматист Степанченко Виктор Андреевич и судья Тарасов Фёдор Евдокимович.

Первое место в турнире занял Ситников Антон (г.Донецк), набравший 7, 5 очков.

2-3 места поделили Мищук Дмитрий (г.Купянск) и Костин Алексей (г.Воронеж). Они набрали по 7 очков.

4-10 места поделили соответственно Провкин Владимир (г.Воронеж), Климентов Евгений (г.Воронеж), Климов Иван (г.Белгород), Иванов Александр (г.Белгород), Ткачук Сергей (Россошь),Климентов Роман (г. Воронеж), Макаренко Александр (г.Алексеевка).

Среди ветеранов лучший результат набрал Сигитов Василий (Россошь), 2-4 места поделили Котов Геннадий (Губкинский р-н), Хованский Вячеслав (Г.Шебекино), Якименко Александр (Бирюч).

Среди женщин сильнейшей оказалась Маслова Ирина (г.Белгород), 2-3 места поделили Макаренко Елизавета (г.Алексеевка), и Климентова Анна (г.Воронеж).

В зачете среди школьников больше всех очков набрал белгородец Лоскутов Илья, на втором месте Наконеечный Игнат (г.Ст.оскол). 3-5 места поделили Горожанкин Вадим (г.Губкин), Спиридонов Артем (г.Шебекино), Безухов Александр (г.Белгород).

В турнире традиционно были награждены алексеевские шахматисты. Среди мужчин среднего возраста лучший результат у Мартиросяна Арсена, на втором месте Зверяченко Александр, 3-4 места поделили Першин Сергей и Собина Олег.

Среди ветеранов лучший результат у Курбанова Кахрамона, 2-5 места поделили Япрынцев Николай, Стопичев Иван, Бабич Иван и Тимощук Владимир.

Жиляков Роман стал сильнейшим среди алексеевских школьников, 2-3 места поделили Демьяненко Александр и Ковалёв Никита.

Турнир получился интересным и, как всегда - организация и судейство на высшем уровне.

Все победители и призеры (а их оказалось 34!) награждены денежными призами.