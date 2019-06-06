Международный День Защиты детей отметили в клубе "Мыслитель"

В Международный День защиты детей клуб ветеранов «Мыслитель» провел праздничное мероприятие, в котором приняли участие и взрослые и дети. В начале - руководитель клуба, член Общественной палаты Владимир Зацепин, поздравив собравшихся с праздником, наградил дипломами и медалями членов клуба, которые 25-26 мая, участвуя в «Матч – турнире поколений» по шахматам и русским шашкам, посвященном 74-ой годовщине победы в Великой отечественной войне 1941-1945 г.г. и 76-летию победы в Курской битве, сумели в составе команды клуба занять призовые места: в шахматах – третье, в шашках – второе.

Затем прошел большой праздничный концерт, где участвовали и взрослые и дети: пел песни ансамбль из Томаровки «Посиделки на завалинке», играла на скрипке юная Ксения Саушкина, читали свои стихи поэтессы Нина Жерносек и Клавдия Ширяева, исполнял песни Валерий Ночвин, аккомпанируя себе на гитаре, а поэтесса Татьяна Клепинина вместе с семьей Клейменовых (мамой Татьяной, детьми Анной, Анастасией и Ванечкой) устроили для собравшихся настоящий спектакль с рисунками, песнями, стихами, за что сразу же были награждены комплектом шахмат. Завершился концерт совместным исполнением песни «Солнечный круг» артистами и зрителями.

Далее состоялись традиционные шахматные турниры, где среди детей победил воспитанник клуба - Миша Синцарев. В мужском турнире первым стал Лев Янкилевич. Всего пол-очка не хватило школьнице Полине Чистяковой, игравшей в мужском турнире, чтобы попасть в пятерку сильнейших. Среди женщин победу одержала Рита Гавриленко.

Победители и призеры турниров получили грамоты от областной федерации шахмат, призы от сети салонов красоты «Альянс» (директор Ирина Казновская). Все дети - участники концерта и шахматисты, а также женщины, принявшие участие в турнире, получили сладкие подарки от директора ООО «Белсоя» Владимира Кушнаренко.

Клуб ветеранов «Мыслитель» выражает благодарность члену Общественной палаты Белгородской области, директору Белгородской государственной универсальной научной библиотеки Рожковой Надежде Петровне и ее сотрудникам за всестороннюю помощь и поддержку в проведении мероприятия.