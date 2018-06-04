«Международный День защиты детей»

Опубликовано пн, 04/06/2018 - 11:03 пользователем Маслова Ирина

  1 июня в Городском парке культуры и отдыха города Новый Оскол состоялся турнир по русским шашкам, который был посвящён Международному Дню защиты детей.

   В результате упорной и бескомпромиссной борьбы первое место среди мальчиков занял Максим Шаталов (МБОУ «СОШ №3»). На втором месте Сергей Катернюк  (МБОУ «СОШ №1»). Замкнул тройку призёров Дмитрий Мелешков  (МБОУ «СОШ №3»).  

   У девочек места распределились следующим образом: 1 место – София Нагорная  (МБОУ «СОШ №3»), 2 место – Олеся Подлесная  (МБОУ «СОШ №2»), 3 место – Дарья Кретова  (МБОУ «СОШ №3»).

   Победители и призёры турнира награждены грамотами от Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации муниципального района «Новооскольский район». Всех участников соревнования угостили печеньем и конфетами.

   На сцене Городского парка проходил праздничный концерт, в котором принимали участие школьники городских школ и воспитанники дошкольных учреждений города.

                 С.Гончарук – главный судья соревнования

 

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Турниры
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