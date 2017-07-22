«Международный День шахмат в Новом Осколе»

Шахматы – увлекательное занятие, которое требует от игроков сосредоточия внимания, четкого логического мышления и умения видеть перспективу действий. Это одновременно и спорт, и игра, которая разворачивается на черно-белом поле из 64 квадратов. Сегодня они, несмотря на распространение различных компьютерных игр, так же востребованы, как и раньше. Повсеместно проводятся спортивные состязания мирового уровня среди профессионалов и любителей-шахматистов. Им посвящен праздник.

Международный день шахмат отмечается ежегодно 20 июля по решению Всемирной шахматной федерации, возникшей в 1924 г. День основания данной организации и был выбран в качестве официальной даты праздника почитателей интеллектуальных поединков. Впервые торжества прошли в 1966 г.

В этот день организуются мероприятия для Новооскольских любителей древней и мудрой игры.

Не стал исключением и 2017 год. В 12.00. часов гостеприимно распахнул свои двери Читальный Зал Центральной районной библиотеки. Здесь для детей было организованно ряд мероприятий.

Вначале звучали песни на шахматную тему. Присутствующим понравилась песня в исполнении Владимира Высоцкого «Честь шахматной короны». Когда все были в сборе, перед ребятами выступила специалист Новоосколькой Центральной районной библиотеки Елена Боганчикова. Она рассказала о том, какие книги есть в Читальном Зале, продемонстрировала выставку шахматных книг: «Ваша любимая игра? Шахматы!». Была просмотрена игра Миши Осипова против многократного Чемпиона мира Анатолия Карпова на телешоу «Минута славы». Мальчики и девочки посмотрели интересные мультфильмы про шахматы.

Затем тренер-преподаватель Новооскольской ДЮСШ Сергей Валерьевич Гончарук дал сеанс одновременной игры. Против него «сражалось» 25 девчонок и мальчишек. Сеанс продолжался более двух часов и закончился со счётом 22:3 в пользу сеансёра. Роману Веневцеву, Дмитрию Мелешкову и Владиславу Белову удалось выиграть у своего учителя.

По окончании сеанса был организован сладкий стол. Всем присутствующим были вручены воздушные шары, а победителям мягкие игрушки.

Вечером на сцене Большого Зала Районного модельного Дома культуры состоялся праздничный блицтурнир по шахматам.

10 ведущих шахматистов района приняло в нём участие. Играли по круговой системе с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику.

Восемь партий выиграл и одну партию свёл вничью Сергей Гончарук. Он и занял первое место набрав 8,5 очков из 9 возможных. 8 очков набрал шахматный ветеран Мурвалат Юсубов (с.Великомихайловка). У него второе место. Замкнул тройку призёров ещё один ветеран Леонид Мирошников – 6 очков.

Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новооскольского района наградило победителя и призёров грамотами.

В.Горбатовский – начальник отдела физической культуры и спорта

администрации Новоосоклького района