Международный день шахмат в Белгороде

20 июля, в День шахмат, клуб ветеранов «Мыслитель» совместно с общественной палатой Белгородской области организовали и провели в Белгороде праздник для шахматистов города.

Сначала в парке им. Ленина, у шахматного павильона, собравшиеся по давней традиции, трижды прокричали: «Ура, шахматам!». Потом в программе были поздравления с Днем шахмат от организатора турнира, члена общественной палаты Белгородской области, почетного председателя шахматной федерации города Белгорода Владимира Зацепина, спонсоров – Кушнаренко Владимира и москвича Клюева Игоря, и старейшины белгородских шахмат Мотузного Анатолия. Затем участники читали стихи о шахматах, разгадывали шахматные загадки, пели под гармошку, а после большинству участников в честь Дня шахмат, под музыкальное сопровождение, были вручены грамоты с поздравлениями от областной и городской федераций шахмат.

Потом сделали совместное фото на ступеньках государственной универсальной научной библиотеки, в стенах которой и состоялись три турнира – мужской (22 участника), детский (22 участника) и женский (9 участниц). В мужском турнире, где среди участников было 8 кандидатов в мастера, уверенную победу одержал Решетников Сергей. Вторые и третьи места поделили Климов Иван и Мотузный Анатолий. В детском турнире вне конкуренции была Тинина Кристина, которая заняла первое место и в общем зачете среди мальчиков и девочек, а также стала, соответственно, лучшей среди девочек. У мальчиков второе место занял Сергиенко Иван, третье – Часовской Сергей. У девочек второе и третье места поделили Смирнова Саломея, Петровская Оля и Голикова Алиса. В женском турнире, победив всех соперниц, первое место заняла Гавриленко Рита, второе – Цыганенко Алла, третье – Семенютина Светлана.

Призеры и победители всех турниров получили дипломы от спорткомитета г.Белгорода. Денежные призы от спонсоров были вручены: победителям и призерам мужского и женского турниров, победительнице среди детей, судьям, обладателю первого кубка клуба «Мыслитель» Козинову Валерию и лучшей шахматистке среди ветеранов -Гавриленко Рите.

Квалифицированно и грамотно отсудили турниры – Науменко Павел, Волошкин Владимир, Гавриленко Рита.

Большое спасибо работникам библиотеки, особенно директору, Рожковой Надежде Петровне, за радушие, за теплые слова - поздравления с Днем шахмат, за великолепно подобранный стенд с новинками шахматной литературы.

Праздник удался!

Председатель клуба ветеранов «Мыслитель», член общественной палаты Белгородской области Владимир Павлович Зацепин