Международный день шахмат в Алексеевке

В Алексеевском городском шахматном клубе им Б. В Синева состоялись блиц- турниры, посвященные празднованию Международного Дня шахмат.

В рамках мероприятия прошли 4 шахматных блиц-турнира: «Детский», «Женский», «Ветеранский» и «Основной».

В основном турнире приняли участие все желающие. Победителем стал Макаренко Александр, на втором месте Мариросян Арсен, третье место у Пенкина Виталия.

В детском турнире первое место занял Ковалев Никита, второе место - Демьяненко Александр, третье место у Жилякова Романа.

Среди женщин 1 место у Макаренко Елизаветы, 2 место заняла Войленко Лилия, третий результат у Мирошниковой Ирины.

Среди ветеранов первенствовал Курбанов Кахрамон, 2 место у Тимощук Владимира, на третьем месте Гончаров Александр.

Организация и судейство соревнований, как всегда, прошла на высоком уровне под руководством Бандурина Александра Васильевича и Жуковой Светланы Васильевны.

Награды призерам вручил начальник отдела спорта управления физкультуры и спорта Алексеевского района Першин Сергей Николаевич.