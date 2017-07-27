Международный день шахмат в Алексеевке

Опубликовано чт, 27/07/2017 - 19:33 пользователем Маслова Ирина

В Алексеевском городском шахматном клубе им Б. В Синева  состоялись блиц- турниры, посвященные празднованию Международного Дня шахмат.

В рамках мероприятия прошли 4 шахматных блиц-турнира: «Детский», «Женский», «Ветеранский» и «Основной».

В основном турнире приняли участие все желающие. Победителем стал  Макаренко Александр, на втором месте Мариросян Арсен,  третье место у  Пенкина  Виталия.

В детском  турнире  первое место занял Ковалев Никита, второе место -  Демьяненко Александр, третье место у Жилякова Романа.

Среди  женщин 1 место у Макаренко  Елизаветы, 2 место заняла Войленко Лилия, третий результат у  Мирошниковой Ирины.

 Среди ветеранов первенствовал Курбанов Кахрамон, 2 место у   Тимощук Владимира, на третьем месте Гончаров Александр. 

Организация и судейство соревнований, как всегда, прошла на высоком уровне под руководством Бандурина Александра Васильевича и Жуковой Светланы Васильевны.

Награды призерам вручил начальник отдела спорта управления физкультуры и спорта Алексеевского района Першин Сергей Николаевич.

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Турниры
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