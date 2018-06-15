Мероприятия по интеллектуальным видам спорта посвященные празднованию дня России.

Опубликовано пт, 15/06/2018 - 08:01 пользователем Маслова Ирина

    В Белгороде на площадке перед  Молодежным  культурным центром НИУ «БелГУ»   прошли  Мероприятия по интеллектуальным видам спорта посвященные празднованию дня России.

     Мероприятие  было организованно      «Центром развития интеллектуальных видов спорта» НИУ «БелГУ»  совместно с «Центром адаптивного спора и физической культуры Белгородской области»  при поддержке:  Управления по физической культуре и спорту администрации г.Белгорода, Профсоюзного комитета НИУ «БелГУ»,. ООО «Фамильный дом Вкуса».   Социальным партнером мероприятия выступил Межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда».

     Цель мероприятия: приобщение детей к интеллектуальным видам спора,  адаптация и интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе.                                                                                                                                                                                        Сильнейшие шахматисты и шашисты Белгородской области, члены шахматного клуба НИУ «БелГУ»,  провели  сеансы одновременной игры по шахматам,  русским и стоклеточным шашкам для мальчиков и девочки не старше 14 лет и для детей и молодежи  с ограниченными возможностями здоровья до 21 года.   Были проведены  мастер  классы по Рэндзю и нардам.

            На церемонии открытия мероприятия  перед  ребятами и родителями выступили художественные  коллективы МКЦ НИУ «БелГУ»: арт-студия «Вереск» с спесней  «Будущее Родины»  и  студия современного танца «Данс Хаос» с зажигательной «Зумбой»

       Почетный президент  Белгородской региональной общественной организации  «Шахматная федерация»  Александр Иванов  отметил, « что  данное мероприятии  служит  популяризации интеллектуальных видов  среди  детей и взрослых,  адаптации лиц  с ограниченными возможностями здоровья в обществе»,  поблагодарил  руководителей всех организаций, которые помогают в проведении такого масштабного и значимого мероприятия. Объявил  соревнования открытыми.

        От имени ректора университета всех детей и родителей приветствовала проректор НИУ «БелГУ» по культурно-воспитательной деятельности Светлана  Александровна Острикова,  она поздравила всех с наступающим  праздником.  отметив, что в данном мероприятии участвуют дети,  « а это  будущие  нашей стран и ее интеллектуальный потенциал».

    Председатель Межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда» - Сергей Фуглаев поздравил всех с наступающим праздником , сказав, что ему очень приятно принимать участие в столь значимом мероприятии, и сделал первый ход  за сеансеров.

      По уже ставшей традиции   Сергей  Фуглаев  сыграл партию с одним из участников сеанса, в этом году им стал воспитанник Центра развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ»    Платон Продиус,  в упорной борьбе победу одержал Платон.

     Всего  в сеансах приняло участие  более 170  детей   из г.Белгорода, Шебекино, Н.Оскола, Белгородского, Корочанского,Краснояружского и Яковлевского районов,  дети с ограниченными возможностями  из ГБУ "Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области".

Подбадриваемые своими папами и мамами, дедушками и бабушками они сумели дать бой сеансерам: восьмерым удалось одержать победы и 24 партий закончились в ничью.  

    По окончанию сеанса каждый участник получил грамоту, медаль и шоколадку,  участники, добившиеся положительного результата  еще и подарки   от ММПС «Правда».  Подарки от профкома  университета  и  управления физической культуры и спорта администрации города Белгорода, сеансерам вручил  председатель  профкома  Валерий Тимофеев.

 

                              Соб.кор.шахматного клуба НИУ «БелГУ», Дарья Андреева, студентка 3 курса  ПИ

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