В Белгороде на площадке перед Молодежным культурным центром НИУ «БелГУ» прошли Мероприятия по интеллектуальным видам спорта посвященные празднованию дня России.

Мероприятие было организованно «Центром развития интеллектуальных видов спорта» НИУ «БелГУ» совместно с «Центром адаптивного спора и физической культуры Белгородской области» при поддержке: Управления по физической культуре и спорту администрации г.Белгорода, Профсоюзного комитета НИУ «БелГУ»,. ООО «Фамильный дом Вкуса». Социальным партнером мероприятия выступил Межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда».

Цель мероприятия: приобщение детей к интеллектуальным видам спора, адаптация и интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе. Сильнейшие шахматисты и шашисты Белгородской области, члены шахматного клуба НИУ «БелГУ», провели сеансы одновременной игры по шахматам, русским и стоклеточным шашкам для мальчиков и девочки не старше 14 лет и для детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья до 21 года. Были проведены мастер классы по Рэндзю и нардам.

На церемонии открытия мероприятия перед ребятами и родителями выступили художественные коллективы МКЦ НИУ «БелГУ»: арт-студия «Вереск» с спесней «Будущее Родины» и студия современного танца «Данс Хаос» с зажигательной «Зумбой»

Почетный президент Белгородской региональной общественной организации «Шахматная федерация» Александр Иванов отметил, « что данное мероприятии служит популяризации интеллектуальных видов среди детей и взрослых, адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья в обществе», поблагодарил руководителей всех организаций, которые помогают в проведении такого масштабного и значимого мероприятия. Объявил соревнования открытыми.

От имени ректора университета всех детей и родителей приветствовала проректор НИУ «БелГУ» по культурно-воспитательной деятельности Светлана Александровна Острикова, она поздравила всех с наступающим праздником. отметив, что в данном мероприятии участвуют дети, « а это будущие нашей стран и ее интеллектуальный потенциал».

Председатель Межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда» - Сергей Фуглаев поздравил всех с наступающим праздником , сказав, что ему очень приятно принимать участие в столь значимом мероприятии, и сделал первый ход за сеансеров.

По уже ставшей традиции Сергей Фуглаев сыграл партию с одним из участников сеанса, в этом году им стал воспитанник Центра развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ» Платон Продиус, в упорной борьбе победу одержал Платон.

Всего в сеансах приняло участие более 170 детей из г.Белгорода, Шебекино, Н.Оскола, Белгородского, Корочанского,Краснояружского и Яковлевского районов, дети с ограниченными возможностями из ГБУ "Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области".

Подбадриваемые своими папами и мамами, дедушками и бабушками они сумели дать бой сеансерам: восьмерым удалось одержать победы и 24 партий закончились в ничью.

По окончанию сеанса каждый участник получил грамоту, медаль и шоколадку, участники, добившиеся положительного результата еще и подарки от ММПС «Правда». Подарки от профкома университета и управления физической культуры и спорта администрации города Белгорода, сеансерам вручил председатель профкома Валерий Тимофеев.

Соб.кор.шахматного клуба НИУ «БелГУ», Дарья Андреева, студентка 3 курса ПИ