В Белгороде прошли Мероприятия по интеллектуальным видам спорта посвященные Международному Дню защиты детей и дню России.

Накануне празднования дня России, на площади перед Молодежным культурным Центром НИУ «БелГУ», состоялось награждение участников сеансов одновременно игры по шахматам,

Мероприятия по интеллектуальным видам спорта, посвященные Международному Дню защиты детей и дню России, было организованно Профком университета совместно с «Центром развития интеллектуальных видов спорта» НИУ «БелГУ», при содействии управления по физической культуре и спорту администрации г. Белгорода, ГБУ «Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области», Региональной общественной организацией «Федерация шахмат Белгородской области».

В сеансах приняло участие 11 8 мальчиков и девочек до 14 лет и лиц с ограниченными возможностями здоровья до 21 года. В этом году мероприятие проводилось в 10 раз и благодаря интернету приобрело международный статус. Информация о сеансе размещалась на шахматном сайте и увидев объявление представители других стран попросились в сеанс. Организаторами мероприятий было принято решение принять всех желающих. В итоге кроме шахматистов Белгородской области в них приняли участие представители трех континентов: Америка - США, Азия – Иран, Индия, Казахстан, Филиппины; Европа: Франция, Турции, Норвегия, а также представители из Архангельской и Тульской областей, республик Крым и Татарстан.

Сеансеры - сильнейшие шахматисты Белгородской области, члены «Центра развития интеллектуальных видов спорта» НИУ «Бел ГУ» и приглашенные гроссмейстеры и мастера: Иванов Александр - международный гроссмейстер; Злочевский Александр (г.Москва) - международный гроссмейстер; Егоров Евгений (г.Белгород) –международный матер; Базаров Владимир (аспирант Институт инженерных и цифровых технологий), Мирошников Евгений (преподаватель Инжинирингового колледжа).

Сеансы проходили с 1 по 8 июня в онлайн режиме на портале https://play.chessking.com. и через скайп,. Каждый сеансер играл одновременно с 8 – 15 участниками, контроль времени: по 30 минут каждому участнику до конца партии, сеансеру по 90 минут до конца партии.

Награждение победителей и призеров проводили: проректор по воспитательной деятельности и молодёжной политике НИУ «БелГУ» Светлана Острикова, руководитель управления физической культуры и спорта администрации г.Белгорода Михаил Носков, председатель профкома НИУ «БелГУ» Валерий Кузьмич Тимофеев, и директор «Центра развития интеллектуальных видов спорта», международный гроссмейстер по шахматам, президент Региональной общественной организации «Федерация шахмат Белгородской области» Александр Иванов.

Все участники сеансов были награждены грамотами, шоколадками и памятными подарками. Сеансеры и участники, показавшие лучшую игру с сеансерами, еще и призами с символикой НИУ «БелГУ» и памятными медалями.

Единственную победу над сеансером одержала Евгения Белобородова из г.Мирный. Архангельской области. Еще одна победа была аннулирована организаторами, из–за уличения игрока в использовании компьютерной программы.

Ничейных результатов добились: Елена Кравцова (г.Белгород), Алан Зарипов (из Казани), Сулейман Ахмет из (Казахстана гПавлодар),, Mehrshad Ghasemi (из Ирана),Siddhant Satao (из Индии)

Кроме участников добившихся положительных результатов, каждый сеансер определил лучших в своих сеансах:

Сеансер Александр Иванов: Владимир Марченко (Алексеевка), Диана Юкляевских (Белгород);

Сеансер Александр Злочевский: Софья Круглянская ( Белгород, ЦРИВС), Александр Токарев ( Белгород, ЦРИВС), Тимофей Лантратов ( Белгород, ЦРИВС);

Сеансер Евгений Егоров: Анна Морозова (Белгород), Дарья Чернова ( Белгород, ЦРИВС);

Сеансер Владимир Базаров: Иван Гетманцев (Белгород), Дмитрий Бочарников ( Белгород, ЦРИВС),

Сеансер Евгений Мирошников: Борис Лохман (Белгород), Александр Фаст (Белгород), Софья Деркач (Белгород).

Директор ЦРИВС НИУ «БелГУ», Александр Иванов