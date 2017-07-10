Мемориал В.П.Загоровского в г.Воронеже.
Опубликовано пн, 10/07/2017 - 11:01 пользователем Маслова Ирина
Владимир Павлович Загоровский — знаменитый воронежский шахматист, чемпион мира в игре по переписке, международный гроссмейстер, профессор ВГУ ушёл из жизни в 1994 году.
В память о нём в воронежском областном шахматном клубе уже в много лет проводится шахматный турнир «Мемориал Загоровского».
В этом году приняли участие 38 шахматистов.
В течение 10 дней шла упорная борьба, потому что на кону стояла не только победа, но и возможность получить дополнительные баллы к личному рейтингу. В турнире принимал участие наш земляк алексеевец Собина Павел.
Набрав 6.5 очков, он поделил 1-5 место. Поздравляем с успешным выступлением!
Дополнительную информацию можно узнать тут http://chess-results.com/tnr289456.aspx?lan=11&art=5&wi=821
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