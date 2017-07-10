Мемориал В.П.Загоровского в г.Воронеже.

Владимир Павлович Загоровский — знаменитый воронежский шахматист, чемпион мира в игре по переписке, международный гроссмейстер, профессор ВГУ ушёл из жизни в 1994 году.

В память о нём в воронежском областном шахматном клубе уже в много лет проводится шахматный турнир «Мемориал Загоровского».

В этом году приняли участие 38 шахматистов.

В течение 10 дней шла упорная борьба, потому что на кону стояла не только победа, но и возможность получить дополнительные баллы к личному рейтингу. В турнире принимал участие наш земляк алексеевец Собина Павел.

Набрав 6.5 очков, он поделил 1-5 место. Поздравляем с успешным выступлением!

Дополнительную информацию можно узнать тут http://chess-results.com/tnr289456.aspx?lan=11&art=5&wi=821