Мемориал памяти Н.А.Кустова по Быстрым шахматам

Опубликовано ср, 03/10/2018 - 12:31 пользователем Маслова Ирина

29-30 сентября в  Алексеевском шахматно-шашечном клубе им. Б.В.Синева состоялся традиционный международный мемориал памяти Н.А.Кустова по Быстрым шахматам.

В соревнованиях приняли участие 70 шахматистов. На открытии соревнований выступили: Першин С.Н. - начальник отдела спорта при администрации г.Алексеевка и Алексеевского района и Н.В.Чичиль - заместитель председателя совета ветеранов Алексеевского района.

Соревнования проводились по швейцарской системе в 9 туров.

Итоги турнира:

Первое  место, набрав 9 из 9 очков занял Родин Дмитрий (г.Воронеж),на втором месте - Мищук Дмитрий (7,5 очков)-  (г.Харьков), третьим призером стал белгородец Лоскутов Илья (7 очков).

 Среди ветеранов призовые места заняи: 1 место - Трофимец Евгений (Ст.Оскол), 2 место -  Рыжков Владимир (Московская обл.), 3 место -  Хованский Вячеслав (г.Шебекино)

Лучшие результаты среди школьников:

1 место -Наконечный Игнат (г.Ст.Оскол), 2 место - Кривоухов Александр (г.Белгород), 3 место -  Спиридонов Артем (г.Шебекино).

Среди женщин лучшими стали: 1 место - Тинина Кристина (п.Томаровка), 2 место -  Макаренко Елизавета (г.Алексеевка), 3 место -  Филатова Екатерина (г.Шебекино).

Как обычно, призами были награждены  алексеевские шахматисты. Так, среди мужчин первенствовали: 1 место -  Харченко Андрей, 2 место - Собина Павел, 3 место -  Першин Сергей.

Среди ветеранов выделились : 1 место -  Онищенко Иван, 2 место -  Бабич Иван, 3 место -  Тимощук Владимир.

Среди женщин лучшего результата добилась Войленко Лилия, а среди школьников призерами стали: 1 место -  Ковалев Никита, 2 место -  Марченко Владимир, 3 место  Жиляков Роман.

Призеры и победители турнира были награждены денежными призами.

На высоком уровне организовали  и провели соревнования -  гл. судья -  Бандурин Александр Васильевич и секретарь - Жукова Светлана Васильевна.

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