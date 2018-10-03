29-30 сентября в Алексеевском шахматно-шашечном клубе им. Б.В.Синева состоялся традиционный международный мемориал памяти Н.А.Кустова по Быстрым шахматам.

В соревнованиях приняли участие 70 шахматистов. На открытии соревнований выступили: Першин С.Н. - начальник отдела спорта при администрации г.Алексеевка и Алексеевского района и Н.В.Чичиль - заместитель председателя совета ветеранов Алексеевского района.

Соревнования проводились по швейцарской системе в 9 туров.

Итоги турнира:

Первое место, набрав 9 из 9 очков занял Родин Дмитрий (г.Воронеж),на втором месте - Мищук Дмитрий (7,5 очков)- (г.Харьков), третьим призером стал белгородец Лоскутов Илья (7 очков).

Среди ветеранов призовые места заняи: 1 место - Трофимец Евгений (Ст.Оскол), 2 место - Рыжков Владимир (Московская обл.), 3 место - Хованский Вячеслав (г.Шебекино)

Лучшие результаты среди школьников:

1 место -Наконечный Игнат (г.Ст.Оскол), 2 место - Кривоухов Александр (г.Белгород), 3 место - Спиридонов Артем (г.Шебекино).

Среди женщин лучшими стали: 1 место - Тинина Кристина (п.Томаровка), 2 место - Макаренко Елизавета (г.Алексеевка), 3 место - Филатова Екатерина (г.Шебекино).

Как обычно, призами были награждены алексеевские шахматисты. Так, среди мужчин первенствовали: 1 место - Харченко Андрей, 2 место - Собина Павел, 3 место - Першин Сергей.

Среди ветеранов выделились : 1 место - Онищенко Иван, 2 место - Бабич Иван, 3 место - Тимощук Владимир.

Среди женщин лучшего результата добилась Войленко Лилия, а среди школьников призерами стали: 1 место - Ковалев Никита, 2 место - Марченко Владимир, 3 место Жиляков Роман.

Призеры и победители турнира были награждены денежными призами.

На высоком уровне организовали и провели соревнования - гл. судья - Бандурин Александр Васильевич и секретарь - Жукова Светлана Васильевна.