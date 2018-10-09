Мемориал памяти Кустова Н.А. по шахматам.

Традиционный межобластной мемориал по шахматам памяти Н.А.Кустова завершился в Алексеевском шахматном клубе им. Б.В.Синева. Более 150 человек приняли в нем участие.

29-30 сентября играли все желающие, (информация о турнире была ранее).

Среди школьников состоялись турниры с 04 по 07 октября в трех возрастных группах: 2005-2006, 2007-2008, 2009 и моложе.

Также 06-07 октября прошел турнир среди ветеранов.

Итоги детского турнира:

Среди мальчиков 2005-2006 г.р. 1 место занял Ковалев Никита (г.Алексеевка), 2-3 поделили Шалопутов Андрей (г.Белгород) и Спиридонов Артем (г.Шебекино). У девочек на 1 месте Макаренко Елизавета (г.Алексеевка) 2 место заняла Сизоненко Яна (г.Белгород), 3-4 места поделили Войленко Лилия (г.Алексеевка) и Чурикова Валерия (г.Губкин).

В турнире мальчиков 2007-2008 г.р. на 1 место вышел Сергиенко Иван (г.Белгород), 2 место занял Сильченко Глеб (г.Острогожск Воронежская обл), на 3 место - Гребенюк Даниил (г.Острогожск Воронежская обл). У девочек 1-3 места поделили Евдокимова Варвара ( г.Шебекино) и белгородки Кравцова Елена и Коваль Екатерина. По дополнительным показателям Евдокимова первая, Кравцова вторая, а Коваль на третьем месте.

В турнире 2009 г.р и моложе все три призовые места среди мальчиков заняли белгородцы (тренер Волошкин В.И.):

1место - Вологин Владислав, 2 место - Селиванов Арсений, 3 место Селиванов Нестор. У девочек на 1 место вышла Луцикова Дарья (г.Острогожск, Воронежской области), 2 место заняла Хухарева Татьяна (г.Белгород), 3-4 места поделили соответственно Кулькина Елизавета (г.Алексеевка) и Морозова Анна (г.Белгород).

Всего приняли участие- 58 шахматистов из Белгородской и Воронежской областей.

В турнире среди ветеранов играли 24 шахматиста. В этом году все три призовые места заняли "младшие синьоры":

1 место - Ткачук Сергей (г Россошь), 2-3 места поделили Фетисов Сергей (г.Бирюч) и Ромащенко Алексей (Воронежская область).

У "старших синьоров" победу одержал Трофимец Евгений (г.Ст.Оскол),2-3 места поделили соответственно - Хованских Вячеслав (г.Шебекино)и Курбанов Кахрамон (г.Алексеевка). Курдюков Федор (г.Острогожск) и Ситников Сергей (г.Губкин) поделили 4-5 места.

Среди алексеевцев лучших результатов добились Драницын Василий, Погосян Петрос, Тимощук Владимир, Бабич Иван.

Победители и призеры получили денежные призы, а школьникам также вручены грамоты от ДЮСШ г.Алексеевка.

Соревнования прошли в хорошей спортивной атмосфере, которую обеспечили организаторы и судьи соревнований- Бандурин Александр Васильевич и Жукова Светлана Васильевна.