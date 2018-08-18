«Медовый Спас в Новом Осколе»

14 августа традиционно отмечается Медовый Спас. Это народно-христианский праздник, первый из трёх Спасов, посвящённый Иисусу Христу. Церковь приурочила Медовый Спас к Происхождению (изнесению) Древ Животворящего Креста Господня.

В Воскресной школе Успенского Собора города Новый Оскол состоялись турниры по шахматам и русским шашкам. Перед началом соревнования всех участников угостили освящённым мёдом нового урожая. Подкрепившись булочками с мёдом и горячим чаем, приступили к баталиям.

Шахматисты играли по Швейцарской системе в пять туров. Контроль времени 20 минут до конца партии с присуждением неоконченных партий. Максим Коркин и Алексей Бакланов набрали в общем итоге по 4,5 очка, сыграв между собой вничью. Дополнительные показатели вывели на первое место Максима. Мария Мамедова, набрав 4 очка, замкнула тройку призёров.

Шашисты играли по круговой системе. Первое место занял Роман Шпинев. На второй строчке турнирной таблицы расположился Дмитрий Дерварь. Даниил Дерварь занял третье место.

В турнире, в котором играли девочки, со стопроцентным результатом победила София Нагорная. Далее места распределились следующим образом. Ксения Чан – 2 место, Анастасия Дерварь – 3 место.

Победители и призёры награждены грамотами от шахматно-шашечного клуба «Белая ладья» и сладкими призами. Сладкие призы получили и все участники соревнования.

С.Гончарук – главный судья соревнования