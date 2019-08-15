14 августа, в первый день Успенского поста, Православная Церковь празднует происхождение (изнесение) Животворящего Креста Господня. В народе праздник известен как «Медовый Спас».

В клубе интеллектуальных игр «Филин» города Новый Оскол, который работает по средам в Центре культурного развития «Оскол» собрались девчонки и мальчишки, чтобы сразиться в шахматы и русские шашки. Перед началом всех присутствующих угостили освящённым мёдом.

В турнире по шахматам победителем состязания стал Никита Кузнецов (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»). На втором месте Дмитрий Мелешков (МБОУ «СОШ №3»). Третье место заняли Ульяна Масленникова (МБОУ «СОШ №3») и Эмилия Белоусова (МБОУ «СОШ №3»).

В турнире по русским шашкам на первом месте София Нагорная (МБОУ СОШ №3»). Полина Коробова (МБОУ «СОШ №3») заняла второе место, а Анна Масленникова (МБОУ «СОШ №3») – третье. Победители и призёры награждены грамотами и сладкими призами.

По традиции после шахматно-шашечных баталий ребята сразились и в другие настольные игры, которые находятся в Центре молодёжных инициатив.

С.Гончарук – главный судья соревнования