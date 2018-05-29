Медобследование ветеранов-шахматистов клуба "Мыслитель" и турнир в честь Дня пограничника.

Клуб ветеранов «Мыслитель» каждую субботу собирается на очередную свою встречу, а эта суббота 26 мая, была особенной – ветераны к 9 часам утра по приглашению президента областной шахматной федерации Александра Косова пришли в клинико-диагностический центр «Биомед», который он возглавляет, на медицинское обследование, где их встретили радушные и внимательные врачи и медсестры. На основе врачебного обследования и анализов, для каждого был составлен индивидуальный план лечения. Александр Владимирович заверил ветеранов, что это не будет единичной акцией и что он и его врачи будут постоянно наблюдать за здоровьем ветеранов клуба. Учитывая, что он часто бывает на наших встречах, спонсирует наши турниры, бескорыстно заботится о нашем здоровье, ветераны клуба «Мыслитель» выражают ему за это большую благодарность.

В этот же день, в 12 часов дня, клуб провел традиционные шахматные турниры среди детей, женщин и мужчин, посвященные памяти пограничника, Героя Советского Союза Николая Николаевича Лукашова. До начала турниров перед участниками и зрителями выступил друг героя, пограничник, майор Николай Гуськов, который рассказал о совместной учебе с Николаем Лукашовым в военном училище погранвойск, о его подвигах в Афгане, за которые он получил звание Героя Советского Союза, призвав молодежь также любить и защищать Родину - Россию, как это делали они. Затем слово дали «афганцу», члену Союза писателей России Сергею Мильшину, который рассказал о своей новой книге «День всех святых», где повествует о подвигах пограничников в первые дни Великой Отечественной войны, подарив участникам турнира 15 книг со своей дарственной подписью.

В детском шахматном турнире победил Арсений Селиванов, в женском – Рита Гавриленко, в мужском – подполковник Сергей Горковенко. Победители и призеры мужского и женского турниров получили в награду грамоты, призы и книги от писателя, а детского турнира – грамоты и шоколадки, а также писатель вручил свою книгу юным шахматистам Саше Безухову и Мише Синцареву за успешное выступление во взрослом мужском турнире.

Руководитель клуба «Мыслитель», член Общественной палаты Владимир Зацепин заверил присутствующих, что турниры памяти Героя Советского Союза Николая Лукашова будут проводиться и в будущем.