С 11 по 13 мая 2018 года на базе Центра образования № 1 прошел турнир по шахматам среди мальчиков и девочек «Майский дошколенок».

В турнире приняли участие мальчики и девочки от четырех до шести лет, которые представляли Центр образования № 1, Детский сад № 35, № 44, № 8 и № 74.

Соревнования проводились по круговой системе. Победитель определялся по наибольшему количеству набранных очков во всех турах. Призовые места распределились между учениками шахматного клуба Центра образования № 1. Махонин Иван набрал 7,5 очков и занял первое место. На втором месте оказался Захаров Филипп, набрав 6 очков. Третье место занял Решетняков Иван.

Все дети получили памятные призы, сладкие призы и шахматные грамоты.