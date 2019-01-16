Матчевая встреча ветеранов по шахматам Алексеевка- Острогожск
Опубликовано ср, 16/01/2019 - 10:24 пользователем Маслова Ирина
12 января в г. Острогожск Воронежской области прошла матчевая встреча между ветеранами г.Алексеевка и г.Острогожска.
Играли по Схевигингенской системе 8х8.
Матч закончился со счетом 40,5 на 23.5 в пользу ветеранов г.Алексеевка.
Лучшими среди алексеевских шахматистов были Погосян Петрос, Драницын Василий, набравшие по 7 очков и Стопичев Иван -6 очков.
Среди ветеранов Острогожска оличился шамрицкий Михаил, набравший 6 очков.
Алексеевские ветераны готовятся к очередной матчевой встрече - 19 января планируют сыграть с ветеранами в г.Губкине.
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