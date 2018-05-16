В Молодёжном культурном центре Белгородского государственного национального исследовательского университета прошёл традиционный турнир по шахматам и русским шашкам «Матч-турнир поколений», посвящённый 73-й годовщине Великой Победы и 75-летию Курской битвы.

Данное мероприятие проводится с целью воспитания патриотизма и памяти о Великой Отечественной Войне у молодого поколения, осуществления связи и преемственности поколений, адаптации лиц с ограниченными возможностями в обществе. Организаторы соревнований Центр развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ» и ГБУ "Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области", при содействии Управления по физической культуре и спорту администрации г.Белгорода. Генеральным партнером выступил Межрегиональный межотраслевой профессиональный союз «Правда».

На церемонии открытия от имени ректора НИУ «БелГУ», профессора Олега Полухина участников турнира приветствовала проректор по культурно-воспитательной деятельности Светлана Острикова, которая отметила патриотическое значение соревнований. Это мероприятие проходит в память о Великой Победе. И знаменательно, что участвуют в соревнованиях люди различных возрастов. Так происходит связь поколений, – сказала Светлана Александровна.

Заместитель председателя профсоюза «Правда» Денис Винокуров поздравил всех ветеранов с праздником, отметив, что их преданность и любовь к шахматам служат прекрасным примером для молодёжи. Светлана Острикова и Денис Винокуров вручили двадцати участникам соревнований, родившимся в годы войны и ранее, цветы и памятные подарки.

Руководитель Центра развития интеллектуальных видов спорта Белгородского госуниверситета Александр Иванов объявил соревнования открытыми. Все участники почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

Участниками соревнований стали люди разных возрастов (самому юному –11 лет, а самому возрастному – 83), вошедшие в состав четырёх команд: «НИУ БелГУ» (сотрудники, преподаватели, студенты) сборная команда инвалидов ГБУ "Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области"; команда школьников Белгородской области; команда ветеранов шахматного клуба «Мыслитель» г.Белгорода.

В первый день прошли соревнования по шахматам , состав команды 18 участников: 13 основных ( 10 мужчин + 3 женщины) и 5 запасных . Первое место заняла команда НИУ «БелГУ», на втором месте команда инвалидов ГБУ "Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области", третье место у команды школьников.

Во второй день прошли соревнования по русским шашкам, состав команды 13 участников: 10 основных ( 7 мужчин + 3 женщины) и 3 запасных. Победителями стала команда инвалидов ГБУ "Центр адаптивного спорта и физической культуры Белгородской области"; , 2 место у команды ветеранов Ш.К. «Мыслитель», на 3 месте команда НИУ «БелГУ».

На закрытии соревнований все команды были награждены кубками, участники команд – дипломами и медалями. Участники, показавшие лучшие результаты на досках в турнирах по шахматам и шашкам, получили подарки от профсоюза «Правда».

Подробная информация на сайте www.belchess.ru

Дарья Андреева