Матч - турнир между ветеранами, посвященный памяти Н.Ф.Ватутина.

22 декабря в 10 часов в шахматном клубе в здании Административно – делового центра состоялся матч - турнир между ветеранами города Валуек и Валуйского района и города Алексеевка и Алексеевского района старше 60 лет, посвященный 117 годовщине со дня рождения генерала армии, полководца, Героя Советского Союза Н.Ф.Ватутина. Перед началом встречи шахматисты обменялись сувенирами – магнитками с видами своих городов. В команде было по восемь участников и каждый сыграл с шахматистами команды соперника. Среди участников были и шахматисты, которым исполнилось 75 и 80 лет, но продолжающие играть в любимую игру. Инициативу проведения данного мероприятия проявила шахматная федерация города Алексеевки.

Всего было сыграно 64 партии и общий счет 35,5 на 28,5 в пользу валуйчан. Среди гостей удачно выступили Василий Драницын и Кахрамон Курбанов, набравшие по 6 и 5 очков соответственно. Среди валуйчан в победный итог внесли свою лепту Рустем Нуруллин – 6,5 очков, Василий Детков- 6 очков, Михаил Наливайко и Александр Твердохлебов по 5 очков. По четыре очка набрали Виктор Цуман и Владимир Бугаков.

После четвертого тура состоялся пятнадцати минутный перерыв с питанием для участников, организованный В. Детковым.

Встреча прошла в дружеской атмосфере и продолжалась более четырех часов. По окончании матч – турнира, валуйчане от своей шахматной организации вручили каждому участнику команды соперника журналы « Шахматное обозрение -64». Было принято приглашение гостей провести такую встречу, но уже на алексеевской земле в 2019 году.

Судья соревнований Р.Нуруллин, член шахматного совета клуба

24 декабря 2018года.