Матч - турнир между ветеранами, посвященный памяти Н.Ф.Ватутина.

Опубликовано пн, 24/12/2018 - 11:07 пользователем Маслова Ирина

            22 декабря  в 10 часов в шахматном клубе в здании  Административно – делового центра состоялся  матч - турнир между ветеранами города Валуек и  Валуйского района и города Алексеевка и Алексеевского района старше 60 лет, посвященный 117 годовщине со дня рождения генерала армии, полководца, Героя Советского Союза Н.Ф.Ватутина. Перед началом встречи  шахматисты обменялись сувенирами – магнитками  с видами своих городов. В  команде было по восемь участников и каждый сыграл с  шахматистами  команды соперника. Среди участников были и шахматисты, которым исполнилось  75 и 80 лет, но продолжающие играть в любимую игру. Инициативу проведения данного мероприятия проявила шахматная федерация города Алексеевки.

      Всего было сыграно 64 партии и общий счет 35,5 на 28,5 в пользу валуйчан. Среди гостей удачно выступили Василий Драницын и Кахрамон Курбанов, набравшие  по 6 и 5 очков соответственно. Среди валуйчан  в победный итог внесли свою лепту Рустем Нуруллин – 6,5 очков, Василий Детков- 6 очков, Михаил Наливайко и Александр Твердохлебов по 5 очков. По четыре очка набрали Виктор Цуман и Владимир Бугаков.

       После четвертого тура состоялся  пятнадцати минутный перерыв с питанием для участников, организованный В. Детковым.

       Встреча прошла в дружеской атмосфере и продолжалась более четырех часов. По окончании матч – турнира,  валуйчане от своей шахматной организации вручили каждому участнику  команды соперника  журналы « Шахматное обозрение -64».  Было принято приглашение гостей провести  такую  встречу, но уже  на алексеевской  земле  в 2019 году.

                              Судья соревнований Р.Нуруллин,  член шахматного совета клуба

                                                                                    24 декабря 2018года.

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Турниры
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