15 февраля в шахматном клубе МБУДО «ДЮСШ №4», в рамках проекта "Шахматы в школе", реализуемом в школах Белгорода, прошел необычный мастер-класс по шахматам.

В шахматном клубе собрались воспитанники спортивной школы №4 и преподаватели шахмат, которые с сентября прошлого года приступили к обучению школьников игре в шахматы.

Вначале обсудили насущные проблемы и трудности, с которыми сталкиваются педагоги при обучении игре: это и вопросы организации занятий и, прежде всего - материальное обеспечение - во многих школах по-прежнему не хватает необходимого качественного оборудования для игры (часы, шахматы и т.д.). Но, несмотря на это, работа по обучению мудрой игре в школах ведется на должном уровне.

Далее преподаватели и воспитанники померялись силами, провели, так называемый, обмен практическим опытом, поделились друг с другом мастерством. Состоялся шахматный блиц –турнир, посвященный предстоящему празднику- дню защитника Отечества.

В турнире приняли участие 24 шахматиста, играли по швейцарской системе в 7 туров. В результате упорной борьбы, 7 очков из 7 набрал педагог дополнительного образования СОШ №31 Господаренко Антон Александрович. Среди юных шахматистов первое место занял Дикунов Артем (СОШ №47), отстав от победителя на 1 очко.

Второе место среди преподавателей занял Зобов Евгений Семенович (СОШ №50) - 5 очков, на третье место вышел Городков Александр Викторович (гимназия №22) - 4 очка, среди женщин лучший результат показала Воронина Елена ( СОШ №24) -2 очка.

У шахматистов клуба на втором месте Краснонос Вячеслав (центр образования №15)-5 очков, третье место занял Лохман Борис (СОШ №4)- 4 очка, лучший результат среди девочек показала Кравцова Елена (лицей№10)- 4 очка.

Турнир понравился и детям и взрослым. Призеры и победители награждены грамотами МБУДО ДЮСШ №4, а все участники – сладкими призами.

Гл. судья соревнований - Ирина Маслова, тренер-преподаватель МБУДО ДЮСШ №4 г.Белгорода