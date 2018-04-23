«Малыши играют в шахматы»

В рамках проекта «Шахматы в детском саду» в городе Новый Оскол в МБДОУ «Детский сад №9» и МБДОУ «Детский сад №10» с 9 января 2018 года дети стали постигать премудрости шахматной игры.

19 апреля в трёх дошкольных учреждениях были завершены турниры на личное первенство детского сада по шахматам.

В МБДОУ «Детский сад №9» на старт вышло 8 воспитанников, которые лучше остальных изучили азы шахмат.

В результате первое место, показав стопроцентный результат, занял Матвей Таршилов. На второй строчке турнирной таблицы расположился Михаил Сухарев, проигравший только победителю. Замкнула тройку призёров Дарья Головко.

В МБДОУ «Детский сад №10» в борьбу вступили 7 юных шахматистов.

В этом турнире чемпионкой дошкольного учреждения стала Александра Богатырёва, которая выиграла у всех своих конкурентов. Второе место, отстав на одно очко, занял Матвей Чикалов. Артём Кальмус и Дарья Юрченко поделили третье – четвёртое место.

В МДОУ «Детский сад №3» хоть и не занимается с детьми опытный наставник, но и в этом учреждении провели чемпионат детского сада.

Играло 6 человек. Большую часть участников составили девочки.

Победителем соревнования стала Анна Щекина. Она набрала 5 очков из 5 возможных. 4 очка набрал Захар Максименко. Он занял второе место. А замкнула тройку призёров Валерия Куприянова.

Победители и призёры этих турниров награждены грамотами и ценными призами от Шахматно-шашечного клуба «Белая ладья».

Участники, занявшие в турнирах первые два места, будут защищать четь своего дошкольного учреждения на муниципальном уровне.

МБДОУ «Детский сад №6» на предстоящем состязании будут представлять Егор Наумец и Матвей Михалат.

Сергей Гончарук – педагог дополнительного образования