«Магическое путешествие по библиотеке»

Опубликовано вт, 24/04/2018 - 23:54 пользователем Маслова Ирина

Ежегодный фестиваль чтения «Библионочь» в 2018 году прошёл в России в седьмой раз. Библиотеки по всей стране проводили поэтические чтения и мастер-классы, книжные ярмарки и встречи с писателями. Тема «Бииблионочи» в 2018 году – «Магия книги».

   20 апреля «Библионочь 2018» состоялась и в Читальном Зале Центральной районной библиотеки г.Новый Оскол.

   Для присутствующих была предоставлена следующая программа: Платформа 93/4;  Фотозона «В стране чудес»; Сэлфи с приведением; Арт-выставка «Путешествие в себя»; Поэтический батл «Магия поэзии»; Книжно-предметная выставка «Страна восходящего солнца».

   Завершилось мероприятие шахматным турниром.

   В результате первое место в турнире по шахматам  занял Всеволод Ключников. На второе место  вышел Владислав Белов. Замкнул тройку призёров  Никита Кузнецов.

   Среди девочек места распределились следующим образом: Софья Фартушина –1 место,

 Алёна Колесниченко –2 место, Полина Коваленко –3 место.

   Шахматно-шашечный клуб «Белая ладья» наградил победителей и призёров грамотами.

   По окончании турнира участники соревнования пили чай с конфетами и печеньем.

                      С.Гончарук – главный судья соревнования

Категория: 
Турниры
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