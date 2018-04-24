«Магическое путешествие по библиотеке»
Ежегодный фестиваль чтения «Библионочь» в 2018 году прошёл в России в седьмой раз. Библиотеки по всей стране проводили поэтические чтения и мастер-классы, книжные ярмарки и встречи с писателями. Тема «Бииблионочи» в 2018 году – «Магия книги».
20 апреля «Библионочь 2018» состоялась и в Читальном Зале Центральной районной библиотеки г.Новый Оскол.
Для присутствующих была предоставлена следующая программа: Платформа 93/4; Фотозона «В стране чудес»; Сэлфи с приведением; Арт-выставка «Путешествие в себя»; Поэтический батл «Магия поэзии»; Книжно-предметная выставка «Страна восходящего солнца».
Завершилось мероприятие шахматным турниром.
В результате первое место в турнире по шахматам занял Всеволод Ключников. На второе место вышел Владислав Белов. Замкнул тройку призёров Никита Кузнецов.
Среди девочек места распределились следующим образом: Софья Фартушина –1 место,
Алёна Колесниченко –2 место, Полина Коваленко –3 место.
Шахматно-шашечный клуб «Белая ладья» наградил победителей и призёров грамотами.
По окончании турнира участники соревнования пили чай с конфетами и печеньем.
С.Гончарук – главный судья соревнования
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