«Магическое путешествие по библиотеке»

Ежегодный фестиваль чтения «Библионочь» в 2018 году прошёл в России в седьмой раз. Библиотеки по всей стране проводили поэтические чтения и мастер-классы, книжные ярмарки и встречи с писателями. Тема «Бииблионочи» в 2018 году – «Магия книги».

20 апреля «Библионочь 2018» состоялась и в Читальном Зале Центральной районной библиотеки г.Новый Оскол.

Для присутствующих была предоставлена следующая программа: Платформа 93/4; Фотозона «В стране чудес»; Сэлфи с приведением; Арт-выставка «Путешествие в себя»; Поэтический батл «Магия поэзии»; Книжно-предметная выставка «Страна восходящего солнца».

Завершилось мероприятие шахматным турниром.

В результате первое место в турнире по шахматам занял Всеволод Ключников. На второе место вышел Владислав Белов. Замкнул тройку призёров Никита Кузнецов.

Среди девочек места распределились следующим образом: Софья Фартушина –1 место,

Алёна Колесниченко –2 место, Полина Коваленко –3 место.

Шахматно-шашечный клуб «Белая ладья» наградил победителей и призёров грамотами.

По окончании турнира участники соревнования пили чай с конфетами и печеньем.

С.Гончарук – главный судья соревнования