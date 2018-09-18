15 и 16 сентября в Читальном Зале Центральной районной библиотеки г.Новый Оскол проходило личное первенство шахматно-шашечного клуба «Белая ладья» по шахматам в котором приняло участие 20 школьников.

Соревнования походили по Швейцарской системе в 9 туров с контролем времени 15 минут на партию каждому участнику.

В соревновании юношей до 16 лет победу одержал Максим Коркин (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»), который набрал 9 очков из 9! возможных. Второе место, набрав 7 очков, занял Максим Шаталов (МБОУ «СОШ №3»). Михаил Лотков (МБОУ «СОШ №2 с УИОП») и Ростислав Славинский (МБОУ «СОШ №2 с УИОП») набрали по 5 очков. Им присуждено третье место. Среди мальчиков до 10 лет победил Артём Рикун (МБОУ «СОШ №3»). В его активе 7 очков. На втором месте Дмитрий Мелешков (МБОУ «СОШ №3») у которого 5 очков. Виктор Секретарёв (МБОУ «СОШ №2 с УИОП») также набрал 5 очков, но по дополнительным показателям ему досталось третье место.

В зачёте среди девочек до 14 лет победителем стала Маргарита Шаталова (МБОУ «СОШ №3») – 5 очков. Олеся Подлесная (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»), набрав 4 очка, заняла второе место. 15 сентября Олесе исполнилось 12 лет. Участники соревнования поздравили Олесю с Днём рождения. От шахматно-шашечного клуба «Белая ладья» ей вручили подарок. Всех, кто пришёл в этот день на турнир угостили яблочным соком и конфетами.

В зачёте среди девочек до 10 лет победу одержала Дарья Курпякова (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»). Она набрала 4,5 очков. Далее идут: второе место София Мамонова (МБОУ «СОШ №2 с УИОП») – 4 очка и Дарья Величко (МБОУ «СОШ №2 с УИОП») – 3 очка.

Победители и призёры во всех номинациях награждены грамотами и сладкими призами от шахматно-шашечного клуба «Белая ладья».

В 2018 году исполнилось 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого – гениального русского писателя, просветителя и мыслителя, внесшего огромный вклад в русскую литературу и историю. Писатель, признанный ещё при жизни главой русской литературы. 16 сентября специалисты отдела обслуживания провели для школьников видео-урок «Вновь открываю мир Л.Н.Толстого», на котором рассказали о жизни и творчестве знаменитого писателя. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Великий мастер языка и слова», проведён обзор.

С.Гончарук – главный судья соревнования