23 сентября в Малом Зале Районного модельного Доме культуры г.Новый Оскол проходило личное первенство шахматно-шашечного клуба «Белая ладья» по шахматам и русским шашкам.

Играли по Швейцарской системе. Шахматисты в 5 туров, шашисты в 4 тура. Контроль времени 30 минут до конца партии с присуждением неоконченных партий.

В турнире по шахматам первое место занял Владислав Белов. На втором месте Кирилл Чудных, на третьем – Филипп Крупенко.

В турнире по русским шашкам места распределились следующим образом: 1 место – Маргарита Шаталова, 2 место – София Нагорная, 3 место – Софья Фартушина.

Победители и призёры награждены грамотами от Управления культуры администрации Новооскольского района. Для всех участников соревнования был организован сладкий стол.

С.Гончарук – главный судья соревнования