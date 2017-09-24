«Личное первенство шахматно-шашечного клуба «Белая ладья»

Опубликовано вс, 24/09/2017 - 22:06 пользователем Маслова Ирина

23 сентября в Малом Зале Районного модельного Доме культуры г.Новый Оскол проходило личное первенство шахматно-шашечного клуба «Белая ладья» по шахматам и русским шашкам.

   Играли по Швейцарской системе. Шахматисты  в 5 туров, шашисты  в 4 тура. Контроль времени 30 минут до конца партии с присуждением неоконченных партий.

   В турнире по шахматам первое место занял Владислав Белов. На втором месте Кирилл Чудных, на третьем – Филипп Крупенко.

   В турнире по русским шашкам места распределились следующим образом: 1 место – Маргарита Шаталова, 2 место – София Нагорная, 3 место – Софья Фартушина.

   Победители и призёры награждены грамотами от Управления культуры администрации Новооскольского района.  Для всех участников соревнования был организован сладкий стол.

                            С.Гончарук – главный судья соревнования

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Турниры
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