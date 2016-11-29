«Личное первенство Новоосокльского района»

Опубликовано вт, 29/11/2016 - 22:22 пользователем Маслова Ирина

 

   В Новом Осколе по инициативе отдела по физической культуре и спорту Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новооскольского района, в шахматном классе «ДЮСШ»  состоялось личное первенство Новооскольского района по русским шашкам среди девочек и личное первенство Новооскольского района по шахматам «Блиц» среди мужчин.

   В шашечном турнире сразу три участницы пришли к финишу, набрав одинаковое количество очков. Поскольку дополнительные показатели не выявили победителя соревнования, пришлось им играть дополнительный матч-турнир.

   В результате чемпионкой района 2016 года по русским шашкам среди девочек стала  София Нагорная МБОУ «СОШ №3». На втором месте  Олеся Симонова МБОУ «СОШ №3». Замкнула тройку призёров  Александра Приходько МБОУ «Старобезгинская СОШ».

   В личном первенстве Новооскольского района по шахматам «Блиц» среди мужчин приняли участие десять ведущих шахматиста района. Играли по круговой системе с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику.

   Первое место с результатом 8,5 очков из 9 возможных  занял Мурвалат Юсубов (с.Великомихайловка). Всего на пол очка отстал второй призёр  Сергей Гончарук (г.Новый Оскол). Третье место занял Леонид Мирошников (г.Новый Оскол). Он набрал 6,5 очков.

   Победители и призёры соревнований награждены медалями и дипломами соответствующих степеней.

              М.Попов – главный секретарь 

Категория: 
Турниры
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