«Личное первенство Новоосокльского района»

В Новом Осколе по инициативе отдела по физической культуре и спорту Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новооскольского района, в шахматном классе «ДЮСШ» состоялось личное первенство Новооскольского района по русским шашкам среди девочек и личное первенство Новооскольского района по шахматам «Блиц» среди мужчин.

В шашечном турнире сразу три участницы пришли к финишу, набрав одинаковое количество очков. Поскольку дополнительные показатели не выявили победителя соревнования, пришлось им играть дополнительный матч-турнир.

В результате чемпионкой района 2016 года по русским шашкам среди девочек стала София Нагорная МБОУ «СОШ №3». На втором месте Олеся Симонова МБОУ «СОШ №3». Замкнула тройку призёров Александра Приходько МБОУ «Старобезгинская СОШ».

В личном первенстве Новооскольского района по шахматам «Блиц» среди мужчин приняли участие десять ведущих шахматиста района. Играли по круговой системе с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику.

Первое место с результатом 8,5 очков из 9 возможных занял Мурвалат Юсубов (с.Великомихайловка). Всего на пол очка отстал второй призёр Сергей Гончарук (г.Новый Оскол). Третье место занял Леонид Мирошников (г.Новый Оскол). Он набрал 6,5 очков.

Победители и призёры соревнований награждены медалями и дипломами соответствующих степеней.

М.Попов – главный секретарь