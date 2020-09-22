«Личное первенство Новооскольского городского округа по блицу»

В городе Новый Оскол возле Дома Дерябина состоялось личное первенство городского округа по шахматам (дисциплина блиц).

В течении трёх дней не смолкали шахматные баталии. И хотя никому не удалось избежать горечи поражения, по итогам трёх турниров победителем состязания стал Мурвалат Юсубов (с.Великомихайловка). На втором месте Иван Скурятин (г. Новый Оскол). Третье место заняли Леонид Мирошников (г. Новый Оскол) и Иван Погиркэ (г. Новый Оскол).

Победитель и призёры награждены грамотами отдела культурно-досуговой деятельности ЦКР «Оскол» и призами от шахматно-шашечного клуба «Белая ладья».

С.Гончарук – главный судья соревнования