Личное первенство Белгородской области по шахматам среди мальчиков и девочек до 10, 12, 14 лет и юношей и девушек до 16, 18 лет
Со 2 по 7 сентября в МКЦ НИУ «БелГУ» прошло личное первенство Белгородской области по шахматам среди мальчиков и девочек до 10, 12, 14 лет и юношей и девушек до 16 и 18 лет.
Эти соревнования, традиционно, явились отборочным этапом к первенству ЦФО, которое состоится в г.Орёл в ноябре 2017 года.
В соревнованиях приняли учатие 119 шахматистов из Белгорода и Белгородского района, г.Алексеевка, г.Шебекино, г.Губкин, г.Ст. Оскол.
Соревнования проводились по пяти возрастам и отдельно среди мальчиков и девочек.
Призерами и победителями стали:
Среди мальчиков до 10 лет:
1 место - Иван Сергиенко (п.Северный, тренеры Маслова И.В. и Елизаров А.В.),
2 место - Андрей Капица (п.Северный, тренер Науменко П.И.)
3 место - Лев Шило (г. Белгород, тренер Некипелов Е.Ю.)
У девочек до 10 лет на все призовые места заняли белгородки:
1 место - Милена Ельникова (тренер Окунь О.Л.) .
2 место - Елена Кравцова (тренер Маслова И.В.),
3 место - Татьяна Хухарева (тренер Волошкин В.И.).
У мальчиков до 12 лет сразу 3 шахматиста набрали одинаковое количество очков. Дополнительные показатели расставили ребят по местам:
1 место занял белгородец Иван Широких (тренер Окунь Л.Н.),
2 место у шебекинского шахматиста Артёма Спиридонова (тренер Тарасов Ф.Е.),
на 3 месте Ярослав Ишков (тренер Окунь Л.Н.).
Дележ 1-2 места состоялся и у девочек до 12 лет.
По дополнительным показателям на 1 место вышла Алиса Голикова из Белгорода (тренер Окунь О.Л.),
2 место у Елизаветы Дорохиной (Губкинский р-н, тренер Ситников С.В.),
3 место заняла Вероника Попова из Ст.Оскола.
Среди мальчиков до 14 лет победителем турнира стал Александр Безухов, набравший 8 очков (г.Белгород, тренер Волошкин В.И.).
Столько же очков у Олега Дятлова (г.Белгород, тренер Окунь Л.Н.), но проигрыш в личной встрече вывел Олега на 2 место. Третьим призёром стал Артём Дикунов (г.Белгород, тренеры Маслова И.В.,Елизаров А.В.)
У девочек до 14 лет также дележ мест.
По дополнительным показателям чемпионкой стала Кристина Тинина .
На 2 месте Елизавета Макаренко (г.Алексеевка, тренер Жукова С.В.).
3 место у белгородки Яны Сизоненко (тренер Волошкин В.И.).
В турнире юношей до 16 лет:
1 место занял Жариков Дмитрий (г.Белгород, тренер Окунь Л.Н). При равенстве всех дополнительных показателей и ничейной личной встрече, 2-3 места разыграли белгородцы Александр Кривоухов (тренер Маслова И.В.) и Константин Чурилов (тренер Окунь Л.Н). Матч закончился в пользу Кривоухова, он занял 2 место, А Чурилов стал третьим призёром.
В первенстве среди девушек до 16 лет три участницы играли в два круга. В итоге первое место уверенно заняла Мария Рядинская (г.Белгород, тренер Окунь Л.Н.),
на 2 месте Екатерина Василенко (г.Белгород, тренер Семёнова И.В.).
На 3 месте Ульяна Невструева (Белгородский р-н, тренер Молодкова В.В.).
В самой старшей возрастной группе – среди юношей до 18 лет, победителем стал Игнат Наконечный из Ст.Оскола.
На 2 месте Илья Лоскутов (г.Белгород, тренер Семёнова И.В.),
3 место у Вадима Горожанкина из г.Губкин (тренер Ситников С.В.).
Среди девушек до 18 лет первое место заняла белгородка Марина Кочанова (тренер Елизаров А.В.),
на 2 месте Валерия Бойко из Белгородского района (тренер Маслова И.В. и Твердохлебова О.С.).
3 место у Амины Марунич из Белгорода (тренер Семёнова И.В.).
Поздравляем победителей и призеров!
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