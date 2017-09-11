Личное первенство Белгородской области по шахматам среди мальчиков и девочек до 10, 12, 14 лет и юношей и девушек до 16, 18 лет

Со 2 по 7 сентября в МКЦ НИУ «БелГУ» прошло личное первенство Белгородской области по шахматам среди мальчиков и девочек до 10, 12, 14 лет и юношей и девушек до 16 и 18 лет.

Эти соревнования, традиционно, явились отборочным этапом к первенству ЦФО, которое состоится в г.Орёл в ноябре 2017 года.

В соревнованиях приняли учатие 119 шахматистов из Белгорода и Белгородского района, г.Алексеевка, г.Шебекино, г.Губкин, г.Ст. Оскол.

Соревнования проводились по пяти возрастам и отдельно среди мальчиков и девочек.

Призерами и победителями стали:

Среди мальчиков до 10 лет:

1 место - Иван Сергиенко (п.Северный, тренеры Маслова И.В. и Елизаров А.В.),

2 место - Андрей Капица (п.Северный, тренер Науменко П.И.)

3 место - Лев Шило (г. Белгород, тренер Некипелов Е.Ю.)

У девочек до 10 лет на все призовые места заняли белгородки:

1 место - Милена Ельникова (тренер Окунь О.Л.) .

2 место - Елена Кравцова (тренер Маслова И.В.),

3 место - Татьяна Хухарева (тренер Волошкин В.И.).

У мальчиков до 12 лет сразу 3 шахматиста набрали одинаковое количество очков. Дополнительные показатели расставили ребят по местам:

1 место занял белгородец Иван Широких (тренер Окунь Л.Н.),

2 место у шебекинского шахматиста Артёма Спиридонова (тренер Тарасов Ф.Е.),

на 3 месте Ярослав Ишков (тренер Окунь Л.Н.).

Дележ 1-2 места состоялся и у девочек до 12 лет.

По дополнительным показателям на 1 место вышла Алиса Голикова из Белгорода (тренер Окунь О.Л.),

2 место у Елизаветы Дорохиной (Губкинский р-н, тренер Ситников С.В.),

3 место заняла Вероника Попова из Ст.Оскола.

Среди мальчиков до 14 лет победителем турнира стал Александр Безухов, набравший 8 очков (г.Белгород, тренер Волошкин В.И.).

Столько же очков у Олега Дятлова (г.Белгород, тренер Окунь Л.Н.), но проигрыш в личной встрече вывел Олега на 2 место. Третьим призёром стал Артём Дикунов (г.Белгород, тренеры Маслова И.В.,Елизаров А.В.)

У девочек до 14 лет также дележ мест.

По дополнительным показателям чемпионкой стала Кристина Тинина .

На 2 месте Елизавета Макаренко (г.Алексеевка, тренер Жукова С.В.).

3 место у белгородки Яны Сизоненко (тренер Волошкин В.И.).

В турнире юношей до 16 лет:

1 место занял Жариков Дмитрий (г.Белгород, тренер Окунь Л.Н). При равенстве всех дополнительных показателей и ничейной личной встрече, 2-3 места разыграли белгородцы Александр Кривоухов (тренер Маслова И.В.) и Константин Чурилов (тренер Окунь Л.Н). Матч закончился в пользу Кривоухова, он занял 2 место, А Чурилов стал третьим призёром.

В первенстве среди девушек до 16 лет три участницы играли в два круга. В итоге первое место уверенно заняла Мария Рядинская (г.Белгород, тренер Окунь Л.Н.),

на 2 месте Екатерина Василенко (г.Белгород, тренер Семёнова И.В.).

На 3 месте Ульяна Невструева (Белгородский р-н, тренер Молодкова В.В.).

В самой старшей возрастной группе – среди юношей до 18 лет, победителем стал Игнат Наконечный из Ст.Оскола.

На 2 месте Илья Лоскутов (г.Белгород, тренер Семёнова И.В.),

3 место у Вадима Горожанкина из г.Губкин (тренер Ситников С.В.).

Среди девушек до 18 лет первое место заняла белгородка Марина Кочанова (тренер Елизаров А.В.),

на 2 месте Валерия Бойко из Белгородского района (тренер Маслова И.В. и Твердохлебова О.С.).

3 место у Амины Марунич из Белгорода (тренер Семёнова И.В.).

Поздравляем победителей и призеров!