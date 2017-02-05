В субботу, 4 февраля, в Областной научной библиотеке прошел лично-командный турнир в честь 3-х летия клуба ветеранов «Мыслитель», в котором приняли участие 6 команд. В каждой команде было по 4 человека – 3 мужчины и 1 женщина. По возрастам были представлены следующие команды: команда 60-65 лет, 65-70 лет, 70-75 лет, 75-80 лет, 80-85 лет и детская команда «Наше будущее».

В упорной борьбе победила команда 75-80 лет, в составе которой играли известные шахматисты: Козинов, Слюняев, Мартынов и на женской доске - Рита Гавриленко. Второе место заняла детская команда «Наше будущее», которая в последнем туре в личной встрече оттеснила опытную команду 65-70 лет на 3 место, сенсационно выиграв у нее со счетом 4:0.

Результаты по доскам: на первой доске победил Анатолий Матузный, на второй - Слюняев Александр, на третьей - Мартынов Вячеслав, на четвертой – Гавриленко Рита.

Все участники, команда – победитель и победители по доскам получили денежные призы от постоянного спонсора наших турниров Кушнаренко Владимира Николаевича. Победители также были награждены грамотами от областной федерации шахмат и федерации шахмат города Белгорода.

В честь 3-х летия, сотрудники Областной научной библиотеки подарили клубу чайный набор и сделали личный подарок председателю клуба, поздравили и пожелали дальнейшей совместной творческой работы.

Хочется также отметить уверенное квалифицированное судейство тренера по шахматам Волошкина Владимира.

Решено данный турнир проводить ежегодно в первую субботу февраля.

Председатель клуба ветеранов «Мыслитель» Владимир Зацепин.