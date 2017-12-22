Лично-командный турнир по Быстрым шахматам (г.Алексеевка), посвященный дню Конституции России.

Традиционный лично-командный турнир по Быстрым шахматам, посвященный дню Конституции России, прошел в минувшие выходные (16-17 декабря) в Алексеевском шахматно-шашечном клубе им. Б.В.Синева.

На этот раз померяться силами прибыли 11 команд из Белгородской и Воронежской областей. Играли 16 и 17 декабря по швейцарской системе в 7 туров. В составе команд были 3 мальчика и одна девочка.

Первое месте в турнире заняла команда г.Алексеевка -4, набравшие 12 командных очков. Победу команде принесли: Ковалёв Никита, Жиляков Роман, Кулешов Дима и Макаренко Лиза.

На втором месте команда г.Шебекино. В их активе 11 командных очков. За команду играли: Тарасов Егор, Котов Владимир, Шевченко Тимур, Евдокимова Варвара.

Третье место у команды из г.Алексеевка -1. В составе: Демьяненко Александр, Марченко Владимир, Попов Артем, Войленко Лилия.

У команды также 11 командных очков, но дополнительный показатель (количество набранных очков) оказался выше у шебекинцев.

В личном зачете на первой доске первое место занял Ковалев Никита, второе место у Тарасова Егора, на третьем - Демьяненко Александр.

На второй доске первенствовал Черепкин А из с. Иловка, второе место у Сильченко Г. Третьим призером стал Ожирельев Александр.

На третьей доске среди ребят первое место занял - Кулешов Дима, второе место занял Шевченко Тимур, а третье - Андриевский Д.

Среди девочек первой стала Макаренко Елизавета, на втором месте - Нилова Светлана. Замкнула тройку призеров Войленко Лилия.

Как всегда, на высшем уровне провели судейство гл. судья и организатов турнира, Бандурин А.В. и секретарь Жукова С.В.

Команды- призеры были награждены кубками, медалями , призами. Участники, занявшие призовые места в личном зачете также были награждены грамотами, призами и медалями.