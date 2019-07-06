Вечером, 3 июля, во дворе дома №6 на улице Дорожной города Новый Оскол прошёл турнир по русским шашкам «Летний вечер». Играли по круговой системе.

В результате упорной борьбы первое место заняла ученица 5 «б» класса МБОУ «СОШ №3» г.Новый Оскол София Нагорная На втором месте ученица 3 «б» класса МБОУ «СОШ №3» г.Новый Оскол Эмилия Белоусова. Третье призовое место заняла ученица 4 «в» класса МБОУ «СОШ № 22 г.Старый Оскол Александра Исаева.

Победитель и призёры награждены грамотами и сладкими призами. Всех участников соревнования угостили конфетами и печеньем.

С.Гончарук – главный судья соревнования