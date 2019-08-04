«Летние каникулы!»

31 июля был очень хороший повод собраться юным любителям шахмат и шашек в клубе интеллектуальных игр «Филин» города Новый Оскол, потому, что в этот день празднуется Международный день дружбы.

Сначала сыграли в шахматы и в шашки. В турнире по шахматам среди мальчиков победителем стал Никита Голенко (МБОУ «СОШ №3»). Втрое место занял Сергей Катернюк (МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Олььги Николаевны Романовой»). На третьем месте разместились Виктор Секретарёв (МБОУ «СОШ №2 с УИОП») и Данил Грунин (МБОУ «СОШ №2 с УИОП»). В турнире по шахматам, в котором сражались девочки, места распределились следующим образом: 1 место – Анастасия Мальцева (МБОУ «СОШ «1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой»). 2 место – Ульяна Масленникова (МБОУ «СОШ №3»), 3 место – Анна Щекина (МБОУ «СОШ №4»).

В турнире по русским шашкам победителем стала София Нагорная (МБОУ «СОШ №3»). Второе место заняла Ксения Притулина (МБОУ «СОШ №3»). Ангелина Глушкова (МБОУ «СОШ №3») замкнула тройку призёров.

Победители и призёры награждены грамотами и сладкими призами. Всех участников соревнования угостил конфетами и печеньем.

После шахматно-шашечных баталий каждый мог выбрать игру по своему вкусу и сразиться в неё. Играли в такие игры, как «Настольный хоккей», «Морской бой», «Дженга» и другие. В этот летний день все получили заряд бодрости и хорошего настроения.

С.Гончарук – главный судья соревнования