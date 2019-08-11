8 августа в городском парке культуры и отдыха города Новый Оскол собрались любители самой интеллектуальной игры. Сначала специалисты отдела краеведческой литературы Центральной библиотеки провели библиофреш «Новинки в мире краеведения». На выставке были предоставлены книги о жизни знаменитых земляков. Это И.Путилин, В.Басов, В.Ерошенко, В.Горин, М.Щепкин и другие известные люди, которые прославили наш край далеко за его пределами.

После этого состоялся блицтурнир по шахматам «Летние баталии», в котором могли принять участие все желающие.

Победителем блицтурнира стал Алексей Бакланов. На втором месте Артём Рикун. Надежда Спесивцева замкнула тройку призёров. Они награждены грамотами и сладкими призами.

Е.Бовтун – секретарь соревнования