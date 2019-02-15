«Культурно-спортивная эстафета в Новом Осколе»

Областная культурно-спортивная эстафета проходит уже 18-й раз на территории Белгородчины. В этом году она посвящена 65-летию образования Белгородской области и проходит под девизом: «Белогорье! Край мой, гордость моя!». Участие в ней принимают все региональные регионы.

Проведение ежегодной культурно-спортивной эстафеты стало уже доброй традицией. Взаимный творческий обмен опытом стал возможен благодаря тому, что сегодня во всех районах области сложилась хорошая база для развития культурного наследия, а товарищеские встречи спортсменов помогают поднять уровень ещё выше.

В этот раз к новооскольким шахматистам приехали шахматисты города Валуйки. Товарищеский матч на трёх досках проходил по схевенингенской системе в Физкультурно-спортивном комплексе города Новый Оскол 15 февраля. Играли с контролем времени 15 минут до конца партии каждому участнику.

Не смотря на упорное сопротивление со стороны хозяев, команда города Валуйки выиграла этот матч. Все участники дружеского матча награждены грамотами от управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новооскольского городского округа. Команде-победительнице вручили Кубок.

За команду–победительницу играли: Сергей Кузнецов, Леонид Сизиков, Эдуард Сумин.

Команду города Новый Оскол представляли: Владимир Бондаренко, Сергей Гончарук, Мурвалат Юсубов.

Финалом культурно-спортивной эстафеты стала грандиозная концертная программа, с которой выступили лучшие солисты и творческие коллективы Валуйского городского округа. Концерт проходил в Центре культурного развития «Оскол».

М.Попов – главный судья соревнования