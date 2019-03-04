«Культурно-спортивная эстафета»

1 марта новооскольцы отправились с ответным визитом в город Валуйки. В рамках культурно-спортивной эстафеты был проведён товарищеский матч по шахматам на трёх досках по Схевенингенской системе между командами Валуйского и Новооскольского городских округов.

Команду хозяев представляли: Рустем Нуруллин, Сергей Кузнецов, Эдуард Сумин. За команду гостей выступили Леонид Мирошников, Сергей Гончарук и десятиклассник МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» Филипп Крупенко.

Соревнование проходило в Физкультурно-спортивном комплексе г.Валуйки. с контролем времени 15 минут до конца партии каждому участнику.

Несмотря на старания новооскольских шахматистов, победила в матче команда Валуйского городского округа. Проигравших в этот день не было. В таких товарищеских встречах всегда побеждает дружба и добрые соседские отношения.

Глава администрации Валуйского городского округа Алексей Дыбов наградил команды грамотами. Команде г.Валуйки вручили Кубок.