Кубок ЗАО "АМКК" по быстрым шахматам традиционно прошел в г.Алексеевка

15-16 декабря в Алексеевке в городском шахматно-шашечном клубе им Б. В. Синева прошел традиционный открытый кубок ЗАО «Алексеевский МКК» по быстрым шахматам.

Посоревноваться и пообщаться с единомышленниками приехали шахматисты из Белгородской и Воронежской областей. Количество участников год от года растет - в нынешнем турнире приняли участие 80 шахматистов разного возраста и уровня игры. Открыли соревнование зам генерального директора ЗАО «Алексеевский МКК» А.Мощенский и главный судья, и организатор турнира – А.Бандурин.

Традиционно для участников кубка было организовано чаепитие, с возможностью дегустации продукции, производимой ЗАО «Алексеевский молочноконсервный комбинат».

Победителем турнира и обладателем кубка в этом году стал международный мастер из Воронежа – Костин Алексей, второе место занял международный гроссмейстер из г. Белгорода Иванов Александр, (в прошлом году было наоборот), третье место у воронежского шахматиста Климентова Евгения, он поделил 2-3 место, но дополнительные показатели у Иванова выше.

Среди женщин лучший результат у Шестаковой Екатерины из Воронежа, но она попала в призовую десятку сильнейших, поэтому 1-3 места среди женщин поделили Макаренко Лиза (г.Алексеевка), Тинина Кристина (п.Томаровка) и Галкина Анна из Ст.Оскола.

Получили свои награды ветераны: Ситников Сергей (г.Губкин), Сумароков Иван (г.Шебекино), Кудря Валерий (Бирюч), Хованских Вячеслав (г.Шебекино), Ворохобин Виктор (г.Валуйки).

Среди школьников успеха добились Безухов Александр (г.Белгород), Синцарев Михаил (г.Белгород), Акинин Илья (г.Ст.Оскол), Сергиенко Иван (п.Северный).

У младших синьоров лучших результатов добились Фетисов Сергей (Бирюч) и Подкопаев Михаил (Ст.Оскол).

Отмечены шахматисты, работники АМКК - Северин Василий, Ткачев Александр,Карих Виктор, Былдин Олег.

Среди алексеевских шахматистов среднего возраста сильнейшими оказались: Харченко Андрей, Мартиросян Арсен, Першин Сергей.

Среди школьников награды получили: Демьяненко Александр, Першин Кирилл, Жиляков Артем.

У ветеранов г.Алексеевка места распределились так: 1-2 места - Курбанов Кахрамон и Стопичев Иван, 3 место- - Драницын Василий. Всего более половины участников получили награды.

Федерация г. Алексеевка, участники собевнований выражают благодарность генеральному директору ЗАО «Алексеевский МКК» Никитенко Ивану Сергеевичу за поддержку шахматного спорта и активное участие в развитии спортивной жизни Алексеевского района.