Кубок ректора по шахматам, посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, был организован Центром развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ» и проводился на портале https://play.chessking.com. За шахматную корону боролись участники из 11 регионов России - Архангельской, Астраханской, Воронежской, Курской и Московской областей, а также республики Тыва, Дагестана, Крыма, Москвы, и, конечно же, Белгородской области. Как рассказал руководитель Центра развития интеллектуальных видов спорта НИУ «БелГУ», международный гроссмейстер Александр Иванов, студенты, аспиранты, преподаватели Белгородского госуниверситета, а также воспитанники Центра достойно выступили на масштабном турнире.

В турнире «Е» среди школьников до 13 лет победителем стал воспитанник ЦРИВС – Мирон Свистунов, а в зачёте среди девочек второе место - у Сони Круглянской. В турнире «С» первенствовал аспирант института инженерных и цифровых технологий Владимир Базаров, второе место у студента института инженерных и цифровых технологий Владислава Пилипенко. В турнире «В» Владимир Базаров занял второе место. Второй результат среди студентов у Владислава Пилипенко, лучший результат среди сотрудников и преподавателей у Максима Иванова (инструктора Спортивного клуба). Все участники Кубка ректора получат электронную грамоту, а награждение победителей и призёров состоится в июне.

Для справки:

Турнир – «В»

1 место - Даниил Волошкин (г. Белгород);

2 место - Владимир Базаров (г. Ст. Оскол);

3 место - Виталий Воронков (п. Вейделевка);

1 место – (преподаватели) Максим Иванов (г. Белгород);

1 место – (девушки) Татьяна Батова (г. Архангельск);

2 место – (девушки) Анна Морозова (г. Белгород);

2 место – (студенты) Владислав Пилипенко (с. Мясоедово, Белгородская область);

2 место – (школьники) Иван Сергиенко (п. Северный);

3 место – (школьники) Руслан Кукин (п. Разумное);

1 место - ЦРИВС Софья Круглянская ( п. Новосадовый);

2 место - ЦРИВС Денис Шовкопляс (г. Белгород);

3 место - ЦРИВС Михаил Уколов (г. Белгород).

Турнир – «С»

1 место - Владимир Базаров (г. Ст. Оскол);

2 место - Владислав Пилипенко (с. Мясоедово);

3 место - Иван Сергиенко (г. Белгород, п. Северный);

1 место (девушки) - Анна Бутко (г. Белгород);

2 место (девушки) - Арина Иргит (Респ. Тыва);

3 место (девушки) - Мария Нестерова (г. Белгород).

Турнир «Д»

1 место - Кирилл Першин (г. Алексеевка);

2 место - Виктор Головенко (г. Белгород);

3 место - Даниил Ганцев (г. Астрахань);

1 место (девушки) - Анна Морозова (г. Белгород);

2 место (девушки) - Елена Кравцова (г. Белгород);

3 место (девушки) - Татьяна Батова (г. Архангельск);

1 место ЦРИВС - Никита Бекетов (г. Белгород);

2 место ЦРИВС - Денис Шовкопляс (г. Белгород);

3 место ЦРИВС - Михаил Уколов (г. Белгород).

Собинформ НИУ «БелГУ»