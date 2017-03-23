«Кубок первоклассника и другие турниры»

После проведения капитального ремонта Читальный Зал Новооскольской Центральной районной библиотеки стал излюбленным местом Новооскольских любителей шахмат. В этом уютном месте прошло ряд мероприятий.

16 марта состоялся первый городской командный турнир по шахматам «Кубок первоклассника». Сначала в городских школах были проведены личные первенства по шахматам среди учеников первых классов по результатам, которых были сформированы команды школ.

В составе каждой команды играло по три мальчика и две девочки. В результате первое место заняла команда первоклассников из «СОШ № 2», которая выиграла все свои матчи. За эту команду в порядке досок играли: 1.Константин Бесхмельницын, 2.Андрей Герасимов, 3.Валерий Булавин, 4.Екатерина Трифонова, 5.Милана Корчагина.

На втором месте – команда из «СОШ № 1»: 1. Артём Сорокин, 2.Игорь Радомский, Артём Косинов, 4.Дарья Курпякова, 5.Дарья Парыгина.

А замкнула тройку призёров команда из «СОШ №3»: 1.Артём Рикун, 2.Сергей Бобровский, 3.Павел Нечепаев, 4.Эвелина Гоготова, Полина Коваленко.

Отдел по физической культуре и спорту управления физической культуры спорта и молодёжной политики администрации Новооскольского района наградил победителей и призёров городского турнира грамотами и медалями. Команда-победительница завоевала кубок.

18 марта в Читальном зале состоялся межрайонный открытый турнир по шахматам, который был посвящён памяти Бориса Петровича Вёрстова. На старт вышло 16 шахматистов из Новооскльского и Волоконовского районов. Соревнования проходили по Швейцарской системе, в семь туров, с контролем времени 10 минут до конца партии каждому участнику.

В результате первое место, набрав 6 очков из 7 занял Сергей Герасименко (г.Новый Оскол). Второе место занял Алексей Андрианов (п.Волоконовка). Он набрал 5,5 очков. На третьем месте ещё один гость турнира Василий Заболоцких (п.Волоконовка). В его активе 5 очков.

Победитель и призёры награждены грамотами и ценными призами от спонсора турнира – Сергея Валерьевича.

После основного турнира состоялся детский турнир. В этом соревновании со стопроцентным результатом первое место занял Артём Рикун (СОШ № 3), На втором месте – Игорь Радомский (СОШ № 1»), на третьем – Илья Кравченко («СОШ № 3»).

На зональных соревнованиях областной Спартакиады по шахматам, в группе «Б», которые прошли в Новом Осколе, первое место заняла команда Новооскольского района, а второе – команда Ровеньского района. Именно эти команды будут играть в финале, который состоится в Белгороде с 24 по 26 марта. Из других групп в финал вышли команды Старооскольского, Красногвардейского, Ракитянского и Корочанского районов.

В рамках культурно-спортивной эстафеты, которая проходит под девизом «Одна планета – одно будущее» между командами Новооскольского и Волоконовского районов были проведены два матча на четырёх досках по Схевенингенской системе. Сначала команда Новооскольского района выехала в п. Волоконовка и добилась там победы. Спустя три недели волоконовцы с ответным визитом приехали в г.Новый Оскол. Новооскольцы по ряду причин не смогли выставить сильнейший состав и потерпели поражение.

В Детско-юношеской спортивной школе прошли районные соревнования по шахматам на призы клуба «Белая ладья» и районные соревнования по русским шашкам на призы клуба «Чудо-шашки».

В шахматном турнире первое место четвёртый год подряд занимает команда МБОУ «СОШ №3». Она играла в таком составе; 1.Владислав Белов, 2.Вячеслав Костенко, 3.Иван Лебеденко, 4.Арина Коноплянко (все представители 7 «а» класса). Именно команда этой школы будет защищать честь Новооскольского района на областных соревнованиях, которые стартуют в Белгородском областном шахматном клубе 27 марта.

В турнире по русским шашкам первое место заняла команда «МБОУ «Голубинская СОШ».

С.Гончарук – главный судья соревнований.