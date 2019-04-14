11 апреля, в третий раз, в городе Новый Оскол, по инициативе Управления физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новооскольского городского округа, был разыгран Кубок первоклассника по шахматам. Юные шахматисты из городских школ, которые начинали постигать азы древней и мудрой игры в детском саду, померялись силами в Читальном Зале Центральной библиотеки. Играли по круговой системе с контролем времени 25 минут до конца партии каждому участнику.

В результате первое место во второй раз подряд заняла команда МБОУ «СОШ №3», за которую играли: Иван Новиченко, Матвей Таршилов, Артём Кальмус, Дарья Юрченко и Александра Богатырёва.

На втором месте команда «МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой». Состав команды: Матвей Чикалов, Андрей Макаревич, Кирилл Пахомов, Анастасия Ерёмина и Анна Хижнякова.

Замкнула тройку призёров команда МБОУ «СОШ №2 с УИОП». Честь этой школы защищали: Матвей Михолат, Сергей Ковалёв, Егор Наумец, Екатерина Бессарабова и Милана Пономарёва.

Управление физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Новооскольского городского округа наградило команды, занявшие первые три места дипломами, а участников команд медалями и грамотами.

Команде-победительнице вручили Кубок. Все участники соревнования от Новооскольского шахматно-шашечного клуба «Белая ладья» получили сладкие призы.

С.Гончарук – главный судья соревнования.