«Кубок памяти Артёма Яковлева»

В Читальном зале центральной библиотеки города Новый Оскол прошёл 15-й турнир по шахматам среди команд общеобразовательных учреждений, посвящённый памяти Артёма Яковлева.

Победителем соревнования на этот раз стала команда МБОУ «СОШ №2 с УИОП». На втором месте команда МБОУ «СОШ №3». Замкнула тройку призёров команда МБОУ «СОШ №1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой».

Команды, занявшие 1-3 места, награждены грамотами. Команде-победительнице вручили переходящий кубок.

Честь МБОУ «СОШ №2» защищали: 1.Никита Кузнецов (8 «б» класс), 2.Даниил Евсиков (8 «а» класс), 3.Алексей Тощин (8 «в» класс), 4. Тимофей Наумец (8 «в» класс), 5.Олеся Подлесная (7 «а» класс), 6.Дарья Мазикина (8 «б» класс), 7.Арина Сухарева (8 «б» класс), 8.Анастасия Шестакова (8 «б» класс), 9.Данил Грунин (4 «а» класс), 10.Михаил Сухарев (2 «б» класс), 11.Александр Лобынцев (3 «а» класс), 12.Екатерина Бессарабова (3 «б» класс), 13.София Егизарова (3 «а» класс), 14.Виктор Секретарёв (3 «а» класс), 15.Максим Пивкин (1 «а» класс).

С.Гончарук – главный судья соревнования