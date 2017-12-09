«Кубок памяти Артёма Яковлева»

7 декабря в Новом Осколе в тринадцатый раз состоялись командные соревнования между школ, посвящённые памяти Артёма Яковлева. Артём Яковлев с ноября 2000 по май 2004 года занимался на отделении шахмат в Новоосокльской ДЮСШ у тренера-преподавателя Сергея Валерьевича Гончарука. В 2004 году он закончил МБОУ «СОШ №3» и поступил в БГТУ им.В.Г.Шухова. В декабре 2004 года Артём трагически погиб. В 2005 году в память о юном шахматисте Отдел по физической культуре и спорта администрации Новоосокльского района учредил переходящий Кубок.

Играли в Читальном Зале Центральной районной библиотеки. В составе каждой команды было по 12 человек. Разрешалось заявлять и два запасных игрока.

Первое место уверенно заняла команда МБОУ «СОШ №3». Она и стала обладателем переходящего Кубка.

За команду-победительницу играли: Владислав Белов (8 «а» класс, капитан команды), Иван Лебеденко (8 «а» класс), Арина Коноплянко (8 «а» класс), Максим Шаталов (8 «а» класс), Святослав Швырёв (7 «а» класс), Маргарита Шаталова (6 «г» класс), Илья Фартушин (5 «а» класс), Софья Фартушина (5 «а» класс), Сергей Бобровский (2 «а» класс), Павел Нечепаев (2 «а» класс), Артём Рикун (2 «а» класс), Дарья Парыгина (2 «в» класс), Полина Коваленко (2 «в» класс), Кирилл Потапов (1 «а» класс).

Второе место заняла команда из МБОУ «СОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов, имени Княжны Ольги Николаевны Романовой». Замкнула тройку призёров команда из МБОУ «СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов».

Команда-победительница награждена переходящим кубком и дипломом первой степени. Две другие команды, которые заняли призовые места, награждены дипломами соответствующих степеней.

С.Гончарук – главный судья соревнования