«Кубок памяти Артёма Яковлева»

9 декабря, в Новооскольской Детско-юношеской спортивной школе, состоялись командные соревнования между школ, посвящённые памяти Артёма Яковлева. Артём Яковлев в 2004 году закончил МБОУ «СОШ №3». В декабре 2004 года юный шахматист трагически погиб. С 2005 года по традиции в Новом Осколе дети играют на Кубок памяти Артёма Яковлева.

Как и предполагалось, уверенную победу в турнире одержала команда из «СОШ №3».

Всех своих соперников эта команда обыгрывала с сухим счётом. Между остальными командами борьба велась только за второе и третье место.

Второе место заняла команда из «СОШ №2». Замкнула тройку призёров команда из «СОШ №1».

За команду «СОШ №3» в порядке досок играли: 1.Владислав Белов (7 «а» класс), 2.Вячеслав Костенко (7 «а» класс), 3.Иван Лебеденко (7 «а» класс), 4.Дмитрий Щербаков (11 «б» класс), 5.Артур Коноваленко (11 «б» класс), 6.Святослав Швырёв (6 «а» класс), 7.Арина Коноплянко (7 «а» класс), 8.Анастасия Саликова (7 «а» класс), 9.Валерия Кашкина (7 «а» класс), 10.Анастасия Синегубова (7 «а» класс).

Команда-победительница награждена переходящим кубком и дипломом первой степени. Две другие команды, которые заняли призовые места, награждены дипломами соответствующих степеней.

Третий год подряд Кубок памяти Артёма Яковлева будет находиться в МБОУ «СОШ №3».

С.Гончарук – главный судья соревнования